배재고, ‘6개월 출전정지’ 재심 청구…탄원서도 제출

‘5·18 조롱 응원’으로 전국대회 출전 정지 6개월의 중징계를 받은 배재고등학교 야구부가 재심을 청구하기로 했다.
8일 서울시교육청에 따르면 배재고는 대한야구소프트볼협회(KBSA)의 전국대회 출전정지 6개월 징계에 대한 재심을 신청하기로 했다.
재심 청구는 수석코치 이름으로 이뤄지며, 배재고 교직원이 탄원서를 작성해 함께 제출할 예정이다.
앞서 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 ‘제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전’에서 배재고 일부 학생 선수들은 상대 팀인 광주제일고 덕아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 반복해 외쳤다. 이는 최근 5·18 광주민주화운동 왜곡·폄하 논란이 일었던 스타벅스코리아의 이벤트를 연상시키는 구호라는 비판이 나왔다.
논란이 확산되자 KBSA는 1일 스포츠공정위원회를 열어 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월을 통보했다.
배재고는 6일 이효준 교장을 비롯해 교직원·지도자·학생선수·학부모 등 86명의 방문단이 광주제일고등학교를 찾아 사과 및 화해의 시간을 가졌다. 또 정근식 서울시교육감·김대중 전남광주교육감과 함께 국립5·18민주묘지를 참배했다.
광주제일고 교장과 총동창회장은 전날 배재고 야구부에 대해 “단죄보다는 교육이 우선”이라며 선처를 호소했다.
이규연 광주제일고 교장은 이날 기자회견을 열고 “대한야구소프트볼협회와 야구 관계자분들께 부탁드린다. 용서와 화해의 모습을 고려해, 배재고 야구부 학생들이 경기장 내에서 새롭게 출발할 수 있도록 행정적 역량과 지혜를 모아 주시기를 바란다”고 당부했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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