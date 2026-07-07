캐나다 매체 “60조 잠수함 사업, 독일업체 선정”

최대 60조 원 규모의 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP) 우선협상대상자로 한국의 한화오션 대신 독일의 TKMS(티센크루프마린시스템스)가 선정됐다고 캐나다 언론이 6일(현지 시간) 보도했다.
캐나다 일간지 글로브앤드메일은 익명의 소식통을 인용해 마크 카니 캐나다 총리가 이날(한국 시간 7일 오전) 캐나다 노바스코샤주 핼리팩스에서 이 같은 결과를 공식 발표한 뒤 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 위해 출국한다고 전했다. CPSP는 캐나다가 2030년대 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 최대 12척의 신형 디젤 잠수함을 도입하는 사업이다. 잠수함 건조 비용과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조 원에 달하는 것으로 평가된다.
글로벌 방산수출 4대 강국 도약을 위해선 해당 사업 수주가 중요했던 만큼 정부는 대통령 전략경제협력 특사를 겸하는 강훈식 대통령비서실장을 필두로 민관 협상팀을 꾸려 올해 1, 6월 두 차례 캐나다를 방문해 수주전을 벌였다.
독일은 그동안 나토 동맹국으로서 군사 장비의 상호 운용성과 안보 협력 등을 집중 부각하며 캐나다 정부를 설득해 왔다. 한국과 독일이 제안한 잠수함 모두 작전 성능을 충족하는 만큼 지정학적 고려와 반대급부 투자 등 절충교역이 수주전 성패를 좌우할 것이라는 관측이 제기돼 왔다. 강 실장은 5일 동아일보와의 인터뷰에서 “캐나다 잠수함 경쟁은 소수점 싸움이다. 가장 큰 허들은 캐나다가 나토 동맹을 뛰어넘어 한국을 선택하는 게 쉬운 문제는 아니라는 점”이라고 밝힌 바 있다. 글로브앤드메일은 “TKMS는 사업 기간 동안 캐나다 국내총생산(GDP)에 860억 달러를 추가하고, 65만 개 이상의 고용 창출을 약속했다”고 전했다.
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