배우 고아성, 모친상에 “엄마와 친하지 않은 사람이 운구…화가 났다”

배우 고아성이 어머니를 떠나보냈던 당시 세 자매가 직접 상주를 맡았던 경험을 담담하게 털어놨다.
지난 6일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’에는 ‘무한 공감하고 웃다가 갑자기 울음 터진 도시 여자들의 딸 공감 토크’라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 고아성은 민음사 김민경 편집자, 크리에이터 찰스엔터와 함께 ‘전국의 딸들’을 주제로 다양한 이야기를 나눴다.
관혼상제에 대한 이야기가 이어지던 중, 고아성은 2021년 모친상을 치렀던 당시를 떠올렸다.
그는 “제가 경험자다”라며 “어머니가 돌아가셨을 때 아버지는 안 계셨고 저희는 세 자매였다. 그런데 장례식장에서 상주 자리가 없다고 난리가 났다”고 말했다.
이어 “삼촌은 계셨지만 그렇게 친한 사이는 아니었다”며 “주변에서 ‘장례식장에는 남자를 상주로 세워야 한다’고 해서 우리도 그런 줄 알고 정신없이 삼촌을 상주 자리에 모셨다”고 당시 상황을 설명했다.
하지만 오래가지 않았다. 고아성은 “하루 만에 ‘됐어, 없어도 돼’라고 하고 결국 세 자매가 직접 상주를 맡아 장례를 치렀다”고 밝혔다.
이어 “남자가 없어도 다 가능하다. 저도 처음에는 안 되는 줄 알았는데 다 되더라”고 강조했다.
특히 그는 장례 절차에 대한 아쉬움도 솔직하게 털어놨다.
고아성은 “엄마와 친하지도 않았던 사람들이 영정사진을 들고 운구를 맡는 역할을 한다는 게 너무 속상하고 화가 났다”고 말했다.
진솔한 고백에 함께 출연한 출연진들도 깊이 공감했고, 가족의 형태와 관계를 중심으로 장례 문화를 바라봐야 한다는 이야기를 나누며 대화를 이어갔다.
한편 고아성은 지난 2021년 모친상을 치른 뒤에도 작품 활동을 이어오며 배우로 활발한 활동을 펼치고 있다.
배정한 기자 hani@donga.com
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