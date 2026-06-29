“李가 재건축 위원장, 조합원은 문조털래유, 신규 입주자가 김용남·한찬식?” [정치를 부탁해]

유시민 작가가 최근 이재명 대통령을 겨냥해 ‘재건축’, ‘문까산점(문재인 전 대통령을 비판하면 가산점을 받는다)’ 등의 발언을 하며 더불어민주당 내 계파 갈등이 격화되는 가운데, 해당 발언이 친명계와 친문계의 갈등을 수면 위로 끌어올렸다는 분석이 나왔다.
김준일 시사평론가는 29일 동아일보 유튜브 ‘정치를 부탁해’에서 유 전 이사장의 ‘재건축’ 발언이 사실상 이 대통령을 직접 겨냥한 것이라고 해석했다. 김 평론가는 “은연중에 한 이야기가 아니라 대놓고 문제라고 이야기한 것”이라며 “유 작가가 보는 민주당의 주인은 친노·친문 세력인데, 대통령과 친명계는 세입자처럼 행동하면서 주인의 동의 없이 재건축을 하려 한다는 취지”라고 주장했다.
이어 “유 작가가 말한 ‘증축’은 기존 세력과 함께 외연을 넓히는 것이고 ‘재건축’은 기존 구성원을 밀어내고 새 판을 짜려는 것으로 본 것”이라며 “문 전 대통령을 공격하는 분위기 역시 이 대통령이 알고도 방치하거나 사실상 묵인했다고 보는 인식이 깔려 있다”고 분석했다.
앞서 유 작가는 지난 26일 유튜브 채널 ‘김어준의 다스뵈이다’에서 그는 “문제는 대통령의 자신감이 지나쳤던 것 아닌가”라며 “이 대통령을 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었는데 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다. 비평 공론장에 철거 전문을 투입했다”고 직격했다. 또 문 전 대통령을 비방하는 분위기가 당 안팎에서 6개월 넘게 이어졌는데도 이를 비판하는 사람이 없었다며 ‘문까산점’ 현상이 벌어지고 있다고도 했다.
정광재 동연정치연구소장은 “재건축을 하려면 재건축조합 추진위원장이 있어야 하는데 그 역할이 이 대통령”이라며 “기존 조합원은 ‘문조털래유(문재인·조국·김어준·정청래·유시민)’로 불리는 친문 진영이고, 새로 입주하는 사람들이 김용남·이혜훈·인요한·한찬식 같은 인사들”이라고 비유했다.
이어 “기존 조합원에게 동의를 구하지 않은 채 새로운 사람들을 들인 것이고, 재건축을 위해서는 철거가 필요한데 그 역할을 하는 사람들이 이른바 ‘용역·촉법 평론가’”라고 했다. 그러면서 용역·촉법 평론가에 해당하는 사람들은 정민철 민주당 정책위원회 부의장, 신인규 변호사, 김용민 목사 등이 해당된다고 했다.
김 평론가는 유 작가가 언급한 ‘문까산점’ 발언에 대해 “계파 갈등이 격화되면서 감정이 많이 상한 것은 부인하기 어렵다”며 “문 전 대통령은 퇴임 이후 평산책방 운영 외에는 정치적으로 적극적인 행보를 거의 하지 않았는데도 ‘문조털래유’로 함께 묶여 공격받는 것은 과도하다고 생각한다. 문재인 전 대통령에 대한 공격은 자제할 필요가 있다”고 말했다.
친명계가 왜 친문 진영을 강하게 견제하게 됐는지에 대해서는 “조국 전 조국혁신당 대표가 평택을에 출마하는 과정에서 김어준 씨와 유 작가가 적극적으로 지원했고, 친명 진영에서는 ‘왜 남의 당에 가서 조국을 밀어주느냐’, ‘친문 세력이 다시 당권을 잡으려는 것 아니냐’는 인식이 생긴 것”이라고 말했다.
이어 김 평론가는 “그들 세계관에서는 김어준 씨가 문재인을 대통령으로 만들었고, 이후에는 조국을 차기 주자로 점찍었다가 조국 사태 이후 이재명을 징검다리로 선택한 것으로 본다”며 “이재명 정부 출범 1년 만에 다시 조국을 띄우려는 움직임으로 받아들이면서 갈등이 격화된 것”이라고 분석했다.
김 평론가는 또 “유 작가는 과거 열린우리당 창당 당시 기존 민주당과 결별하며 사실상 ‘재건축’을 주도했던 인물”이라며 “본인이 했던 재건축은 괜찮고 지금 이 대통령이 하는 재건축은 안 된다는 논리는 설득력이 떨어진다”고 지적했다.
이어 “노무현 정부 시절 한미 자유무역협정(FTA)이나 이라크 파병 당시에는 대통령의 정치적 선택을 이해해야 한다고 했던 사람들이 지금은 이재명 대통령의 외연 확장을 비판하며 핵심 지지층 이탈을 거론하는 것은 내로남불이라는 비판을 받을 수 있다”고 주장했다.
정 소장은 이 대통령과 문 전 대통령의 관계에 대해 “2017년 대선 경선과 경기지사 시절을 거치며 정치적으로 좋은 관계가 아니었다”며 “친문 세력이 자신을 정치적으로 배제하려 했다는 인식이 이 대통령에게 있었고, 이런 감정이 시간이 지나면서 문 전 대통령 지지층과 친명 지지층의 충돌로 이어진 측면이 있다”고 분석했다. 그러면서 “이 대통령이 말하는 통합의 대상과 유 작가 등 친문 진영이 생각하는 통합의 대상이 다르다”며 “이 논쟁은 결국 민주당 전당대회를 거치며 정리될 문제”라고 전망했다.
김 평론가는 또 최근 사퇴한 홍명보 전 축구 대표팀 감독과 당내 사퇴 요구를 일축하고 있는 국민의힘 장동혁 대표를 비교하며 “홍 감독도 성적 부진 속에 버티고 책임을 선수들에게 전가한다는 비판을 받았지만 결국 사퇴했다”며 “장 대표는 여전히 버티고 있는 만큼 최소한 책임지는 모습은 홍명보가 보여줬다. 장동혁보다는 홍명보가 낫다”고 말했다.
정 소장은 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 클러스터 투자 계획과 관련해 최근 개정된 상법을 언급하며 “이사들의 충실 의무가 주주에게까지 확대된 만큼 향후 투자 결정 과정에서 이사회 의결 등이 새로운 변수로 작용할 수 있다는 지적도 나오고 있다”고 짚었다.
6월 29일 〈광화문 비대위〉 전문
▷ 강경석: 오늘도 배지는 없지만 할 말은 많은 세 남자가 뭉쳤습니다. 광화문 비대위원 두 분 나와 계십니다. 정치 유튜브 썸네일 계의 장인. 이거 제목이 특이한데. 우리 김준일 시사평론가 나오셨고요.
▶ 김준일: 그게 아니라. 제가 좀 평론을 할 때 되게 직설적으로 얘기하고 돌려 얘기하지는 않잖아요. 욕설을 하거나 그러지는 않지만은.
▶ 정광재: 작작 좀 해라 이런 거 자주 하잖아.
▶ 김준일: 표정이나 변화가 있는데 꼭 굉장히
▷ 강경석: 그걸 딱 잡는구나
▶ 김준일: 이상한 것들을 딱 잡으셔가지고 썸네일로 잘 빨아먹으시더라고.
▷ 강경석: 오늘 제작진이 또 어떤 표정을 잡아갈지. 오늘도 미키 님 김준일 평론가 논평 좋아요. 벌써 난리 났습니다.
▶ 정광재: 저는 네이버에 자기소개 있잖아요. 거기에 한두 번 가봤어요. 제 소개.
▷ 강경석: 하루에 한두 번?
▶ 정광재: 하루에 한두 번은 좀. 가끔 가죠.
▷ 강경석: 정치인들이 자주 들어가는데.
▶ 정광재: 근데 거기에 동아일보 정치 유튜브 ‘정치를 부탁해’에 고정 출연 중이다. 이 한 문장이 있더라고. 그리고 이걸 보는 분들이 많은가 아니면 특별히 또 인상적인가라는 생각이 들더라고요. 다른 방송도 많이 하잖아요. 그런데 동아일보 정치 유튜브 ‘정치를 부탁해’에 계속 출연 중이다.
▷ 강경석: 영광입니다.
▶ 정광재: 저도 영광입니다.
▷ 강경석: 자 그러면 광화문 비대위. 저희가 준비한 첫 번째 의제 바로 공개해 보겠습니다. 주말 동안에 시끄러운데요. 유시민 전 노무현 재단 이사장이 쏘아 올린 후폭풍이 거세게 일고 있습니다. 건물주는 친문? 대통령은 세입자? 그러니까 김어준 씨 유튜브였죠. 26일, 지난주에. ‘다스 뵈이다’ 거기 나와 가지고 지금 한 얘기인데. 김준일 위원께서 항상 얘기하셨던 유시민· 김어준 이런 관계들인데. 재건축 얘기가 뭔 얘기예요? 무슨 얘기를 하다가 갑자기 재건축을 하겠다는. 그러니까 유시민 이사장이 누구를 겨냥해서 한 얘기인가요?
▶ 김준일: 이재명 대통령 겨냥한거고. 대놓고 겨냥했죠. 은연중에 은근하게 한 게 아니라 대놓고 문제라고 얘기했어요. 자신감 과잉이다 이렇게 얘기를 했고. 말씀하신 대로 민주당이라는 정당이 있는데 여기에 주인의 동의 없이 재건축을 하려고 한다.