전영현 “원스톱 행정지원 절실”…李 “대통령이 책임지고 챙길 것”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 29일 16시 20분

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곽노정 “용인 산단, 특별법 수혜받게 해달라” 건의도
李 “전력-용수 등 인프라 중앙-지방정부 함께 책임”

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 에스케이(SK)그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 윤석대 한국수자원공사 사장이 반도체 공장 용수와 관련해 “걱정 안 하셔도 된다”고 말하자 밝게 웃고 있다. 2026.06.29 청와대사진기자단
이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 에스케이(SK)그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 윤석대 한국수자원공사 사장이 반도체 공장 용수와 관련해 “걱정 안 하셔도 된다”고 말하자 밝게 웃고 있다. 2026.06.29 청와대사진기자단
민관이 반도체 산업 도약을 위한 ‘3대 메가 프로젝트’를 공개한 가운데 기업인들은 프로젝트의 성공을 위해 빠른 행정 절차와 전력·용수 등 인프라 구축, 정주여건 개선 등을 정부에 건의했다.

이재명 대통령은 청와대 내부에 ‘3대 메가 프로젝트’를 관리할 전담부서를 설치하고 임기 끝까지 유지할 것을 약속했다. 또 전력 등 인프라 구축을 위해 중앙정부와 지방정부가 책임질 것을 약속했다.

29일 민관 합동으로 청와대 영빈관에서 열린 대한민국 3대 메가 프로젝트 대국민 보고회에 참석한 전영현 삼성전자 부회장은 “투자 속도를 높일 수 있는 원스톱 행정지원이 절실하다”며 “용인 국가 산업단지를 포함해 전담부서가 이런 절차를 신속히 처리하면 기업이 빠르게 투자하고 사업 경쟁력을 제고하는 데 큰 힘이 될 것”이라고 했다.

전 부회장은 또 “전력 및 용수는 AI(인공지능) 시대 중요한 산업 인프라로 보다 과감한 정책 지원이 필요하다”며 “정주 여건도 획기적으로 지원해달라”고 요청했다.

곽노정 SK하이닉스 사장은 “용인 산단은 일반산단으로 분류돼 반도체 특별법에 혜택을 받을 수 없는 만큼 특별법의 수혜를 받을 수 있게 해달라”며 “청주 공장도 투자에 포함돼있는 지역인데, 특화 단지로도 지정이 안 돼있어 배려를 해주면 좋겠다”고 건의했다. 이와 함께 지방의 교육 인프라를 짚으며 “좋은 초중학교들이 있어 굳이 서울과 수도권을 가지 않고도 훌륭한 교육을 받을 수 있으면 젊은 인재들이 조기 정착하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 했다.

이재명 대통령은 기업들의 건의사항을 듣고 “정부도 각오해야 한다”며 “신속한 원스톱 행정절차는 대통령이 직접 책임을 지고 청와대에 사업 전담팀을 만들어 사업 끝날 때까지 확실하게 챙길 것”이라고 했다.

또 전력과 용수 등 인프라를 위해서는 중앙정부와 지방정부가 함께 책임을 지겠다고 약속했다. 이 대통령은 “(인프라 조성에는) 예산이 꽤 많이 부담된다. 마침 민형배 (전남광주통합특별시장) 당선자가 지방 통합에 따른 최대 20조 원, 연간 5조 원 한도 내에서 (중앙)정부의 지원을 받으면 지원받은 돈 전부를 투자하겠다고 했다”고 했다.

이어 “전기요금 문제는 태양광, 풍력 등 재생에너지로 (전력 수급) 기반을 갖추는 건 당연하고, 수도권으로 송전비용이나 지방균형발전은 지산지소(地産地消·지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비) 원칙에 따라 확실히 할 것”이라고 했다.

이 대통령은 ‘정주여건’ 개선을 위해서도 대대적인 투자를 예고했다. 그는 “해당 지역에서 근무자가 충분히 교육받아 공급되고 가정을 이루고 수도권 못지않은 삶을 누리는 건 매우 중요하다”며 “정주여건 투자를 대대적으로 하겠다. 반도체 회사들이 정부에 부담하는 세금이 엄청나게 늘기 때문에 (기업과) 동업자 정신으로 조성하겠다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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