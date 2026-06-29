전영현 “원스톱 행정지원 절실”…李 “대통령이 책임지고 챙길 것”

곽노정 “용인 산단, 특별법 수혜받게 해달라” 건의도
李 “전력-용수 등 인프라 중앙-지방정부 함께 책임”
민관이 반도체 산업 도약을 위한 ‘3대 메가 프로젝트’를 공개한 가운데 기업인들은 프로젝트의 성공을 위해 빠른 행정 절차와 전력·용수 등 인프라 구축, 정주여건 개선 등을 정부에 건의했다.
이재명 대통령은 청와대 내부에 ‘3대 메가 프로젝트’를 관리할 전담부서를 설치하고 임기 끝까지 유지할 것을 약속했다. 또 전력 등 인프라 구축을 위해 중앙정부와 지방정부가 책임질 것을 약속했다.
29일 민관 합동으로 청와대 영빈관에서 열린 대한민국 3대 메가 프로젝트 대국민 보고회에 참석한 전영현 삼성전자 부회장은 “투자 속도를 높일 수 있는 원스톱 행정지원이 절실하다”며 “용인 국가 산업단지를 포함해 전담부서가 이런 절차를 신속히 처리하면 기업이 빠르게 투자하고 사업 경쟁력을 제고하는 데 큰 힘이 될 것”이라고 했다.
전 부회장은 또 “전력 및 용수는 AI(인공지능) 시대 중요한 산업 인프라로 보다 과감한 정책 지원이 필요하다”며 “정주 여건도 획기적으로 지원해달라”고 요청했다.
곽노정 SK하이닉스 사장은 “용인 산단은 일반산단으로 분류돼 반도체 특별법에 혜택을 받을 수 없는 만큼 특별법의 수혜를 받을 수 있게 해달라”며 “청주 공장도 투자에 포함돼있는 지역인데, 특화 단지로도 지정이 안 돼있어 배려를 해주면 좋겠다”고 건의했다. 이와 함께 지방의 교육 인프라를 짚으며 “좋은 초중학교들이 있어 굳이 서울과 수도권을 가지 않고도 훌륭한 교육을 받을 수 있으면 젊은 인재들이 조기 정착하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 했다.
이재명 대통령은 기업들의 건의사항을 듣고 “정부도 각오해야 한다”며 “신속한 원스톱 행정절차는 대통령이 직접 책임을 지고 청와대에 사업 전담팀을 만들어 사업 끝날 때까지 확실하게 챙길 것”이라고 했다.
또 전력과 용수 등 인프라를 위해서는 중앙정부와 지방정부가 함께 책임을 지겠다고 약속했다. 이 대통령은 “(인프라 조성에는) 예산이 꽤 많이 부담된다. 마침 민형배 (전남광주통합특별시장) 당선자가 지방 통합에 따른 최대 20조 원, 연간 5조 원 한도 내에서 (중앙)정부의 지원을 받으면 지원받은 돈 전부를 투자하겠다고 했다”고 했다.
이어 “전기요금 문제는 태양광, 풍력 등 재생에너지로 (전력 수급) 기반을 갖추는 건 당연하고, 수도권으로 송전비용이나 지방균형발전은 지산지소(地産地消·지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비) 원칙에 따라 확실히 할 것”이라고 했다.
이 대통령은 ‘정주여건’ 개선을 위해서도 대대적인 투자를 예고했다. 그는 “해당 지역에서 근무자가 충분히 교육받아 공급되고 가정을 이루고 수도권 못지않은 삶을 누리는 건 매우 중요하다”며 “정주여건 투자를 대대적으로 하겠다. 반도체 회사들이 정부에 부담하는 세금이 엄청나게 늘기 때문에 (기업과) 동업자 정신으로 조성하겠다”고 했다.
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