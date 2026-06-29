최태원 “서남권 반도체에 400조, AI데이터센터에 1000조 투자”

“용인 클러스터 완공 12년 앞당겨
용인에 600조, 청주에 100조 투자
서남권에 400조 들여 새 클러스터
데이터센터, SKT 주축으로 순차 확대”
최태원 SK그룹 회장이 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트에 1000조 원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 1100조 원을 투입하기로 했다. 특히 서남권에만 400조 원을 투입해 용인에 이어 반도체 제2의 생산거점을 조성하기로 했다.
최 회장은 29일 청와대 영빈관에서 민관 합동으로 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에 참석해 “AI 데이터센터 프로젝트에 약 1000조 원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 1100조 원을 계획하고 있다”며 “시장 수요를 면밀히 관측하고 투자를 집행할 것”이라고 했다.
최 회장은 “AI는 사회의 고비용을 획기적으로 줄이고 국민 경제를 성장시키는 것”이라며 “이를 위해서는 지능을 생산하는 지능생산공장 즉, AI 팩토리가 필요하다. AI 데이터센터를 빠르게 그리고 큰 규모로 만들어서 지능을 수출하고 국내 지능 시장을 구축을 해야 한다”고 강조했다.
최 회장은 AI 시대의 AI 데이터센터는 단순한 저장 기능을 넘어 지능을 생산하는 형태로 바뀌고 있다고 했다. 이를 위해 SK는 SK텔레콤을 주축으로 총 15GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터를 각 지역에 구축할 방침이다. 최 회장은 “1단계로 전력과 부지를 갖춘 여러 지역에 5GW의 AI 데이터센터를 구축하고 1기가 단위로 쪼개서 여러 지역에 구축하려고 한다”며 “이후 2단계에서는 10GW의 AI 데이터센터를 순차적으로 확대할 것”이라고 했다. 이어 “수요, 전기, 부지, 용수, 메모리 사정 등을 고려해 순차적이라는 표현을 썼다”고 덧붙였다.
최 회장은 “SK가 만드는 AI 데이터센터는 대한민국의 인프라 스트럭처가 될 수 있다고 생각한다”며 “로봇과 피지컬 AI를 움직이는 심장 역할을 할 것이고 AI 데이터센터 관련 부품이나 장비 그 외에 소프트웨어 등 전후방 사업을 다 새롭게 구축할 수 있는 계기가 될 것”이라고 했다.
최 회장은 AI 데이터 센터 구축과 AI 수요 급증은 메모리 반도체 수요 폭증을 견인할 것이라고 전망했다. 최 회장은 “어린아이가 나이를 먹어가면 먹어갈수록 경험이 쌓이면 쌓일수록 기억이 많아진다”며 “저장해야 할 기억이 많아지는 것처럼 AI도 성능과 사용이 계속 늘어난다면 메모리 반도체 수요도 같이 기하급수적으로 증가하게 된다”고 했다.
SK텔레콤은 현재 아마존웹서비스(AWS)와 함께 2027년 하반기(7~12월) 가동을 목표로 울산 AI 데이터 센터를 건설 중이며 엔비디아와 공동으로 차세대 AI 데이터센터인 AI팩토리 구축 계획도 발표했다.
최 회장은 이를 위해 메모리 반도체 공급도 대폭 늘리겠다고 했다. 그는 “2045년에 완공 예정이었던 용인 클러스터를 12년 앞당기기로 했다”며 “SK하이닉스는 D램 증설을 위해서 용인에 600조 원, 낸드 증설을 위해 청주에 100조 원 정도 투자를 앞당겨 실시하도록 할 것”이라고 했다.
최 회장은 용인과 청주 반도체 공장 구축 및 확대에도 반도체 공급 부족이 예상되기 때문에 서남권에 약 400조 원을 투자해서 새로운 클러스터를 조성한다고 했다. 그는 “향후 10년을 보면 SK는 평균 100조 원 이상의 국내 투자를 계속해서 집행하도록 할 것”이라며 “또한 SK는 리스크를 충분히 감안해서 실행 가능한 파이낸스 계획을 준비하고 있다”고 말했다.
SK는 이같은 반도체 공급 확대를 위한 1100조 원 규모의 중장기 투자가 완성되면 용인-청주-서남권을 잇는 AI메모리 생산 벨트가 구축될 것으로 전망했다.
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