한동훈 “장동혁, 조금 이따 물러날 거다”…지역구 주민과 대화

무소속 한동훈 의원이 국민의힘 장동혁 대표 거취를 묻는 지지자들의 질문에 “조금 이따 물러날 것이다”라고 말했다.
한 의원은 16일 자신의 페이스북에 부산 북구 한 시장을 방문한 영상을 올렸다. 한 의원은 지지자들과 이야기를 나누며 사진을 찍는 등 지역구 다지기에 나선 모습이다.
지지자들은 ‘시장에 에어컨을 설치해달라’는 등의 민원을 한 의원에게 제안하며 화기애애한 모습을 보였다
시장에 있던 지지자들과 사진을 찍은 뒤 한 지지자가 ‘장동혁 왜 안 물러나요’라고 물었고 이에 한 의원은 “조금 이따 물러날 겁니다”라고 답했다.
국민의힘은 17일 오후 국회에서 정점식 원내대표 취임 후 첫 의원총회를 연다. 이날 의총에서는 투표지 부족 사태를 겪은 지역의 ‘선거 소청’ 문제와 장 대표 거취 문제가 논의될 것으로 보인다.
또 한 의원에 대한 복당 문제도 ‘친한동훈계’ 의원들을 중심으로 거론될 가능성도 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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