여야 “45일간 투표용지 국조” 합의… 위원장 국힘

내일 본회의 처리… 조사 연장 가능
여야가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상 규명을 위한 국정조사 실시와 특별위원회 구성에 합의했다.
더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 국민의힘 김승수 원내운영수석부대표는 16일 회동한 뒤 브리핑을 열고 ‘투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상 규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사’ 실시에 합의했다고 밝혔다. 여야는 18일 본회의에서 국정조사계획서를 처리할 예정이다.
조사 대상은 중앙선거관리위원회와 각급 지역 선관위다. 국민의힘 측이 요구했던 청와대와 경찰은 조사 대상에 포함되지 않았다. 그 대신 여야는 국정조사 과정에서 행정안전부 관계자 등에 대한 증인 채택에 적극 협조하기로 합의했다. 김 원내수석은 “(여당이) 행안부 장관을 포함한 관계 공무원에 대한 증인 채택에 협조하기로 했다”고 말했다.
특위 구성과 관련해서는 국민의힘이 위원장을 맡고 여야를 9명씩 동수로 배치하기로 했다. 야당 위원 9명 중 7명은 국민의힘 위원으로, 2명은 비교섭단체 위원으로 구성된다. 조사 기간은 45일로 하되 필요시 연장할 수 있도록 했다.
민주당은 이날 ‘국민 참정권 수호를 위한 제도 개혁 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 선관위로부터 보고를 받았다. TF 단장을 맡은 송기헌 의원은 “(선관위를) 상근체제로 바꾸고, 개헌 방안까지 검토하겠다”고 밝혔다.
구민기 기자 koo@donga.com
이채완 기자 chaewani@donga.com
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