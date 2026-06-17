SK하이닉스 “신입채용 학력 조건 전면 폐지”…오늘부터 원서 접수

SK하이닉스가 인공지능(AI) 시대에 대비해 신입사원 채용에서 학력 제한을 전면 폐지한다.
SK하이닉스는 17일 시작한 신입사원 수시 채용부터 기존 공고에 명시하던 ‘4년제 학사 학위 이상’ 등 학력 자격 요건을 모두 없앤다고 이날 밝혔다. 실제 직무 수행 역량과 성장 가능성을 우선해 인재를 뽑겠다는 취지다. 이에 따라 앞으로는 지원자의 경험과 직무 역량, 기업문화 적합성이 맞으면 학력과 관계없이 누구나 지원하고 합격할 수 있다.
이번 변화는 최태원 SK그룹 회장이 강조해 온 AI 시대 인재상과 맞닿아 있다. 최 회장은 최근 미래 인재가 갖춰야 할 핵심 역량으로 스스로 질문하고 본질을 파고드는 ‘생각 근육’, 기술 환경 변화에 민첩하게 대응하는 ‘적응 근육’, 다양성을 이해하고 유연하게 협업하는 ‘공감 근육’ 등 ‘3대 근육’을 꼽은 바 있다.
SK하이닉스 관계자는 “급변하는 AI 환경에서 미래 인재의 경쟁력은 특정 학위나 정형화된 스펙만으로 설명하기 어렵다”며 “복잡한 문제를 창의적으로 풀 수 있는 인재를 발굴하기 위해 채용 기준을 혁신한 것”이라고 말했다.
특히 SK하이닉스는 이번 채용에서 차세대 반도체 기술을 이끌 설계 등 주요 직무를 중심으로, 수시 채용으로는 이례적으로 세 자릿수 규모의 대규모 선발에 나선다. 우수한 잠재력을 갖춘 인재를 적극적으로 채용해 글로벌 AI 반도체 시장에서 경쟁력을 키우고 미래 성장 동력을 선제적으로 확보하겠다는 구상이다.
이번 수시 채용의 서류 접수는 오는 23일까지 진행되며, 상세 전형 일정은 SK하이닉스 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이민아 기자 omg@donga.com
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