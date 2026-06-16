임영웅, 생일 맞아 취약계층 환자에 2억원 기부

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 16일 17시 05분

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고려대의료원은 가수 임영웅(사진)과 소속사 물고기뮤직이 임영웅의 생일을 맞아 팬클럽 영웅시대 이름으로 2억 원을 기부했다고 16일 밝혔다.

기부금은 고려대 안암·구로·안산병원에서 치료를 받는 저소득 취약계층 환자들의 치료비로 사용될 예정이다.

임영웅은 “팬들에게 받은 사랑을 더 의미 있는 곳에 나누고자 했다”며 “치료가 꼭 필요하지만 경제적 어려움을 겪는 이들에게 작은 힘이 되길 바란다”고 전했다.

임영웅은 지금까지 취약계층 지원과 재난 구호, 아동·청소년 후원 등에 총 25억 원을 기부했다.
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신예린 기자 yrin@donga.com
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