구준엽 아내 故서희원, 진짜 ‘별’ 됐다…소행성 ‘쉬시위안’ 탄생

가수 구준엽의 아내이자 지난해 세상을 떠난 대만 배우 쉬시위안(서희원)의 이름을 딴 소행성이 공식 탄생했다. 2002년 발견된 소행성이 국제 천문학계의 명명 절차를 거쳐 ‘쉬시위안(Xuxiyuan)’이라는 이름을 갖게 되면서 현지에서는 “진정한 별이 됐다”는 반응이 이어지고 있다.
15일(현지시간) 홍콩 매체 성도일보에 따르면 홍콩 천문학자 양광위가 발견한 제208663호 소행성의 공식 명칭이 최근 쉬시위안으로 확정됐다.
국제 천문학계가 발표한 ‘소천체 명명 실무그룹 회보’에 따르면 해당 소행성은 2002년 4월 12일 미국 애리조나주 데저트 이글 천문대에서 처음 발견됐다. 당시에는 ‘2002 GF11’이라는 임시 명칭으로 불렸으며, 이번 공식 명명 절차를 통해 서희원의 이름을 갖게 됐다.
홍콩천문학회 전 회장인 양광위는 지금까지 2000개가 넘는 소행성을 발견한 것으로 알려졌다. 자신이 발견한 천체에 중화권 유명인의 이름을 붙이는 것으로도 유명하다.
앞서 그가 발견한 소행성에는 린칭샤(임청하), 덩리쥔(등려군), 류더화(유덕화), 장궈룽(장국영), 왕페이 등 중화권 유명 연예인들의 이름이 붙었다.
구준엽과 서희원은 1998년 처음 만나 약 1년간 교제한 뒤 헤어졌다. 이후 서희원의 이혼 소식을 접한 구준엽이 2021년 다시 연락하면서 인연을 이어갔고, 두 사람은 2022년 결혼했다.
서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 독감에 따른 폐렴으로 세상을 떠났다. 이후 구준엽은 활동을 중단한 채 아내를 애도하고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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