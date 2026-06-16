교황 만난 李대통령 “첫 알현 무색할 만큼 정겨운 분위기”

이재명 대통령은 15일(현지 시간) 교황청에서 레오 14세 교황과의 면담을 마치고 “대한민국과 교황청이 평화와 연대, 인간 존엄과 공동선을 증진하는 동반자로서 더 나은 미래를 향해 함께 걸어가길 기대한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 레오 14세 교황에 대해 “아우구스티노 수도회 총장 재임 시절 다섯 차례나 한국을 방문하며 우리나라에 각별한 관심을 보여준 분”이라고 소개했다. 이어 “오늘의 만남은 첫 알현이라는 사실이 무색할 만큼 따뜻하고 정겨운 분위기 속에 이뤄졌다”고 전했다.
이 대통령은 15일 바티칸 교황청을 공식 방문해 레오 14세 교황과 교황청 2인자인 피에트로 파롤린 추기경 겸 국무원장을 각각 만났다.
이 대통령은 “파롤린 교황청 국무원장을 예방해 한반도 평화를 비롯한 국제사회의 여러 도전과 과제에 대해 의견을 나눴다”며 “내년 서울에서 열리는 세계청년대회의 원활한 준비를 위해 더욱 긴밀히 협력해 나가기로 했다”고 설명했다. 이 대통령은 2027년 서울세계청년대회를 계기로 교황이 한국에 방문해 달라고 초청하기도 했다.
이 대통령은 “평신도들의 자발적 신앙으로 시작된 한국 가톨릭은 수많은 시련과 박해를 이겨내며 우리 사회에 공동선과 연대의 가치를 전해왔다”며 “그 거룩한 역사를 되새기며, 오늘날 세계가 직면한 불확실성과 도전 역시 함께라면 충분히 극복해 나갈 수 있다고 확신했다”고 밝혔다.
그러면서 “바티칸에서 나눈 은총의 시간을 오래도록 간직하겠다”며 “따뜻하게 환대해 주셔서 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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