[정치 한 컷]스타벅스, 뭉크의 ‘절규’와 나란히… 정치권으로 옮겨간 ‘탱크데이’ 논란

국민의힘 장동혁 대표가 27일 서울 여의도 당사에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에 참석했습니다. 탁자 위에는 스타벅스 로고와 함께 노르웨이 작가 뭉크의 ‘절규’ 작품이 놓여있습니다.
전날 정용진 신세계그룹 회장까지 직접 나서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란에 고개를 숙였지만, 후폭풍은 여전합니다. 더불어민주당에 이어 행정안전부와 국방부 등 정부 기관까지 불매운동에 가세했습니다. 행사 경품으로 지급할 스타벅스 커피 쿠폰을 타사 쿠폰으로 바꾸기로 한 지방자치단체도 늘고 있습니다.
‘커피 마실 권리’까지 정부가 뺏고 있다고 비판한 장 대표는 더불어민주당이 또다시 색깔론으로 ‘입틀막’에 나섰다고 주장합니다. 장 대표는 이번 논란이 국민의힘과 극우 커뮤니티 일베의 합작이라는 민주당 지도부 발언을 언급하며, 스타벅스 마실 권리 빼앗지 말라고 하면 일베냐고 반문했습니다.
이훈구 기자 ufo@donga.com
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