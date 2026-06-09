‘3인3색’ 국힘 원내 사령탑 누가 될까?[정치 한 컷]

국민의힘 원내대표 선거(10일)를 앞두고 후보로 나선 정점식, 김도읍, 성일종 의원(왼쪽부터)이 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 초·재선의원 모임 초청 간담회에 참석했습니다.
6·3 지방선거 결과를 계기로 장동혁 대표 지도부의 책임론이 쏟아지고 있어 관심이 높았습니다. 당내 뜨거운 감자인 장 대표 퇴진 논의, 무소속 한동훈 의원의 복당, 재선거 등 산적한 이슈들이 새로운 원내사령탑의 과제입니다.
김도읍(4선) 의원은 비당권파, 정점식(3선) 의원은 당권파, 성일종(3선) 의원은 중립 성향으로 알려졌습니다.
국회의원의 정당 내 대표격인 원내대표는 입법과 협상을 맡고, 소속 의원들을 통솔하는 역할입니다. 그래서 의원들의 뜻을 모아 당 지도부를 직간접적으로 지원하거나 압박할 수 있습니다.
한편 더불어민주당 한병도 원내대표는 “내일 신임 원내대표가 선출되면 즉시 원 구성에 나서야 할 것”이라며 “늦어도 18일까지는 마쳐야 한다”고 말했습니다. 2026.6.9
이훈구 기자 ufo@donga.com
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