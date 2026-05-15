李 “TK 통합신공항, 지방정부에 부담 집중 문제점 확인”

신공항 예정지 군위·의성 방문뒤 글올려
이재명 대통령은 15일 “대구·경북의 미래가 달린 이번 사업(대구·경북통합신공항)이 안정적으로 추진될 수 있도록 정부 역시 필요한 역할을 충실히 수행하겠다”고 했다.
“안정적 추진 위해 정부 역할 충실히 수행”
이 대통령은 이날 X(옛 트위터)를 통해 “대구·경북통합신공항은 도심 군공항 이전을 통해 주민들의 오랜 불편을 해소하고, 국가안보 역량을 강화하는 중요한 국가적 과제”라며 “동시에 대구·경북이 국가균형발전의 중심축으로 도약하는 중대한 전환점이기도 하다”고 했다.
이 대통령은 “신공항 건설 예정지인 대구 군위군과 경북 의성군을 방문해 사업 추진 현황 및 향후 계획을 보고받았다. 사업 장기화로 인한 재정 부담과 각종 리스크가 지방정부에 과도하게 집중되고 있는 문제점도 확인했다”고 강조했다.
그는 “민·군 공항을 함께 이전하는 최초 사례인 만큼, 관계 기관이 긴밀히 협력해 현실적이고 실행 가능한 대안을 마련해 주길 당부했다”고 했다.
이 대통령은 이날 대구경북통합신공항 건설 예정 부지인 대구 군위군과 경북 의성군 일원을 방문해 사업 추진 현황과 현장 여건 등을 살폈다.
대구시는 신공항 건설을 위한 도심 군 공항 외곽 이전 재원 조달 과정에서 과도한 금융비용이 발생하고 있다며 사업 장기화에 따른 리스크가 시에 집중되고 있다고 건의하며 국가 차원의 지원을 요청했다.
이에 이 대통령은 대구 현장 방문에서도 “재원 문제 등으로 사업 추진이 지연되고 있는 상황에 대해 매우 안타깝게 생각한다”며 사업 장기화로 인해 추가되는 비용 규모와 재정 부담이 어느 정도인지 현장 관계자들에게 물었다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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