이준석 “양향자, 공소취소 국헌문란 막는 연석회의 동참해달라”

국민의힘 양향자 경기도지사 후보는 개혁신당 조응천 경기도지사 후보가 제안한 ‘이재명 대통령 공소취소 특별법’ 저지를 위한 범야권 수도권 광역단체장 긴급 연석회의를 두고 “얄팍한 수”라고 밝혔다. 그러자 개혁신당 이준석 대표는 “어떤 연유에서 오해하고 이런 극언을 하는지 이해가 가지 않는다”며 참여를 촉구했다.
4일 이 대표는 페이스북을 통해 “사법정의가 위기에 빠진 이 중차대한 국면에서 이런 맥락 없는 극언을 하는 것은 이 대통령과 (더불어)민주당이 활짝 웃을 일”이라고 지적했다.
이어 “자신들의 부당한 행보에 맞서는 연석회의를 ‘보수궤멸 수작’이라고 앞장서서 규정하는 것이 말이 안 된다”고 비판했다.
이 대표는 “특검이라는 편법으로 공소취소를 획책하는 세력에 맞서자는 제안은 대한민국의 국헌문란을 막기 위한 제안”이라고 강조했다. 그러면서 양 후보를 향해 “뭔가 착오가 있었다고 믿고 정중하게 다시 한번 참여를 요청드린다”고 말했다.
이 대표는 앞서 이날 최고위원회의에서도 양 후보에게 “이 일을 막는 것보다 더 무거운 일정은 어디에도 없을 것”이라며 “민주당 출신이라는 인연이 발목을 잡으신다면, 고개를 들어 그보다 더 절박한 사법정의와 국민의 불안을 봐달라”면서 동참을 요청한 바 있다.
전날 조 후보는 기자회견을 열고 범야권 수도권 광역단체장 후보들을 향해 민주당이 추진하는 ‘조작수사·조작기소 진상규명 특검법’ 저지 방안을 마련하기 위한 긴급 연석회의를 제안했다.
국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 개혁신당 김정철 서울시장 후보는 이에 화답했다.
양 후보는 이날 국민일보와의 통화에서 조 후보의 제안에 대해 “얄팍한 수로 이길 수 있는 것은 단 하나도 없다. 보수를 궤멸시키는 수작”이라고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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