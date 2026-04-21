[단독]北의 3월 中수출, 2017년 대북제재이후 최고… 관계회복 바람 타고 1분기 교역량 14% 늘어

  • 동아일보

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가발-광물 등 7326만 달러 수출
전문가 “中, 경제 지렛대로 北 관리”

북한의 3월 대중(對中) 수출액이 7326만 달러로 2017년 11월 이래 최고치를 기록했다. 북-중 간 올 1분기 교역량도 전년 대비 14.3% 증가했다. 3월 북-중 간 여객열차와 중국 항공기 평양∼베