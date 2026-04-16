한동훈 등판에 국힘 술렁…“무공천” “복당시켜야” 지도부 압박

김도읍 “무공천도 방법” 곽규택 “한동훈 복당”
대변인 “무공천은 당 지도부 고민 사안 아냐”
친한계 “공천 강행하는 것은 해당행위”
국민의힘이 한동훈 전 당대표의 부산 북구갑 보궐선거 출마 시사에 술렁이고 있다. 당 지도부는 ‘무공천은 없다’는 방침이지만, 표 분산 위기감에 “무공천해야 한다” “한 전 대표를 복당시켜야 한다”는 주장이 나오면서 당 지도부를 압박하는 모습이다. 장동혁 지도부의 대응이 주목된다.
한 전 대표가 북구갑 출마를 시사하자 당내 친한계가 아닌 인사들 사이에서도 ‘무공천’이 필요하다는 주장이 나왔다.
장동혁 지도부에서 정책위의장을 지냈던 4선의 김도읍 의원은 지도부에 ‘부산 북구갑 무공천’을 제안했다. 그는 지난 14일 국회에서 기자들과 만나 “한 전 대표와 국민의힘 후보, 그리고 민주당 후보의 3자 구도가 되면 (승리가) 어려운 구도가 될 것”이라며 “민주당이 이기는 것보다 후보를 내지 않고, 범보수 세력인 한 전 대표의 선거에 임하는 것도 방법이지 않겠나 싶어 제안한 것”이라고 말했다.
당 공천관리위원이자 원내수석대변인인 곽규택 의원도 같은 맥락에서 지도부의 결단을 요청하고 나섰다. 그는 15일 채널A ‘김진의 돌직구쇼’에서 한 전 대표를 복당시키고, 같은 선거구에서 국민의힘 후보로 거론되는 박민식 전 국가보훈부 장관 등과 경쟁을 시켜야 한다고 주장했다.
친한계 의원들도 연일 지도부를 압박하고 있다. 배현진 의원은 전날 국회에서 기자들과 만나 “한 전 대표를 억지로 제명시켜서 그렇지, 결국에는 한 가족이지 않나”라며 “적극적으로 무공천을 고려해야 한다”고 말했다. 박정훈 의원은 페이스북에 “한 전 대표가 출마하는 부산 북구갑 무공천은 선거 전략상 필요하다. 공천을 강행하겠다는 것은 해당행위”라고 적었다.
그러나 지도부의 ‘공천’ 방침은 확고하다. 박성훈 수석대변인은 15일 국회에서 기자들과 만나 “특정 후보의 출마 여부와 상관없이 모든 선거구에 후보를 내는 것은 공당의 당연한 의무다”라며 “이 (무공천) 부분은 당 지도부에서 전혀 고민의 여지가 없는 사안이라는 점을 분명하게 말씀드린다”고 말했다. 나아가 곽 의원 등을 향해서는 “공관위원을 하고 있는 입장에서 부적절한 발언”이라고 했다.
공천이 필요하다는 지도부의 방침을 지지하는 여론도 적지 않다. 4선의 이헌승 의원은 페이스북에 “정당의 공천은 선택이 아니라 책임이다. 또한 당원에게는 출마할 권리가 있다. 그 권리를 제한하거나 사전에 막는 것은 정당 민주주의를 해치는 일”이라고 적었다. 이 의원은 “먼저 당내 공천을 진행하고, 보수통합이라는 필연적 가치에 따라 외연을 확대해도 늦지 않을 것”이라고 했다. 공천 후 범보수 단일화를 논의하자는 것이다.
대구시장 공천 배제(컷오프) 사태 등 지방선거 공천을 둘러싼 내홍에 이어 보궐선거 공천 문제를 놓고도 당내 여론이 갈리면서 지도부의 고심도 깊어질 것으로 보인다. 다만 장동혁 대표와 한 전 대표의 갈등, 나아가 계파 갈등이 해소되지 않은 상황인 만큼 당내 ‘무공천’ ‘복당’ 등 요구를 지도부가 수용할 가능성은 크지 않다는 관측이다.
한편 장 대표는 지난 12일부터 5박7일 일정으로 미국을 방문 중이다. 한국전쟁기념비 참배, 헤리티지재단 등 싱크탱크 간담회 등 일정을 소화하고 있다. 주호영 의원이 SBS 라디오에서 “마치 상주가 상가를 지키지 않고 가요방에 간 것 같다”라고 말하는 등 시기상 방미가 부적절하다는 당내 비판 여론이 나오고 있다.
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