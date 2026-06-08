[단독]“제네시스 ‘고성능-내구성’ 증명… BMW-페라리와 어깨 나란히”

창단 1년 반만에 ‘WEC’ 포인트 획득
현대 모터스포츠 아비테불 총감독
‘마그마’에 현대차 V8 엔진 앉히고… ‘역동적 우아함’ 디자인 철학 결합
10일 지옥의 레이스 ‘르망 24시’ 출격… “우리는 완주할 준비 돼 있다” 자신
현대자동차그룹의 프리미엄 브랜드 제네시스의 공식 모터스포츠 팀인 ‘제네시스 마그마 레이싱(GMR)’이 5월 9일 벨기에 스파-프랑코르샹 서킷에서 열린 ‘2026 FIA 월드내구레이스(WEC) 6시간 레이스’에서 최종 8위로 결승선을 통과했다. 2024년 12월 창단된 지 불과 1년 반, 데뷔 2경기 만에 한국 모터스포츠 역사상 처음으로 10위까지 주어지는 포인트를 따낸 것이다.
7일 현대 모터스포츠의 법인장 겸 GMR 팀을 이끌고 있는 시릴 아비테불 총감독(사진)은 본보와의 서면 인터뷰에서 “제네시스 브랜드의 ‘기술적 검증’과 ‘운영 안정화’라는 결합이 성공적으로 이뤄지고 있음을 보여준 결과”라고 말했다. ● 고성능과 내구성 잡은 제네시스
현대차그룹은 2024년 12월 GMR 팀을 창단했다. 제네시스의 내구성과 고성능, 럭셔리 이미지를 강화하기 위해 WEC 무대를 선택한 것. 자체 차량 개발과 팀 구성을 마친 후 실전에 나서 2번째로 참여한 경기가 ‘스파-프랑코르샹 레이스’였다. 6시간 동안 쉬지 않고 달려야 하는 대회로 차량 내구성과 엔진 성능, 운영 능력을 모두 맞물려야 성과를 낼 수 있는데, 제네시스는 바로 ‘포인트’ 확보에 성공하며 빠른 적응력을 나타냈다. 아비테불 총감독은 “대회의 성과는 제네시스가 경쟁하고 있는 BMW나 애스턴마틴, 페라리 등과 같은 선상에 우리를 올려놓았다는 것”이라며 “제네시스의 고성능 브랜드인 ‘마그마’를 홍보하고 제네시스의 명성에 고성능 이미지를 더해줬다”고 말했다. 마그마는 제네시스의 고성능 브랜드다. 제네시스는 올해 초 첫 양산 모델로 고성능 전기차 ‘GV60 마그마’를 선보였다.
GMR 팀에는 세계 최고의 내구레이스인 ‘르망 24시’ 3회 우승자인 안드레 로테러가 합류해 기술 개발부터 레이싱까지 이끌고 있다. 로테러 선수는 “‘역동적 우아함’이라는 디자인 철학과 현대차그룹의 지원에 매력을 느꼈다”며 “최근 10년 동안 차량 개발에서부터 새로운 팀까지 꾸려 모터스포츠 대회에 진출한 건 제네시스가 유일하다”고 평했다.
● “왜 제네시스가 페라리보다 빠른 거지?”
올해 WEC 대회의 개막전이자 GMR이 처음 출전한 대회였던 ‘이몰라 6시간 레이스’에서는 GMR-001 하이퍼카의 존재감을 드러낸 에피소드도 있었다. 페라리 소속 드라이버 닉라스 닐센이 코너에서 제네시스와 경합을 벌이던 중 “제네시스가 코너를 빠져나올 때마다 왜 우리보다 더 빠른지 이해할 수 없다”고 한 말이 생중계됐던 것이다.
당시 GMR-001을 몰았던 마티스 조베르 선수는 GMR-001 하이퍼카의 강점으로 ‘공기역학 디자인’과 ‘기계적 그립’의 조화를 꼽으며 “자신감 있고 공격적인 주행을 가능하게 한다”고 말했다. 차량을 노면에 강하게 밀착시키는 공기역학 성능과 우수한 충격흡수장치(서스펜션) 덕분에 안정성이 뛰어나다는 의미다.
제네시스 마그마 레이싱 팀이 사용하는 차량은 ‘GMR-001 하이퍼카’로 현대차그룹이 직접 개발한 G8MR 3.2L 터보 V8 엔진을 사용하고 있다. 아비테불 총감독은 현대차 엔진을 사용한 것에 대해 “우리가 가진 전문성을 기반으로 차량을 만든 건 당연한 선택이었다”며 “신생팀이지만, 어떤 구간에서도 경쟁력을 발휘하는 차로 진화하고 있다는 것이 우리의 강점”이라고 말했다.
GMR은 10일(현지 시간)부터 프랑스 사르트 서킷에서 열리는 WEC 대회인 ‘르망 24시’에 출전한다. 24시간 동안 쉬지 않고 달려 ‘지옥의 레이스’라 불린다. 스파-프랑코르샹 대회에서 결승선 통과 당시 운전대를 잡았던 피포 데라니 선수는 “완주를 위한 준비가 돼 있다”고 말했다. 아비테불 총감독은 “르망에서의 목표는 두 대의 GMR-001 하이퍼카 모두를 완주시키는 것”이라며 “포인트 획득으로 자신감을 얻은 만큼, 완주를 통해 제네시스의 경쟁력과 신뢰성을 높이는 데 집중하겠다”고 밝혔다.
댓글 0