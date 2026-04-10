안호영 “민주당 전북 경선 재심 신청…중앙당 형평성 잃어”

더불어민주당 전북도지사 후보로 선출된 이원택 의원과 경쟁했던 안호영 의원이 10일 “즉각 재심을 신청하겠다”고 밝혔다.
안 의원은 이 후보의 ‘식사비 대납 의혹’ 관련 “중앙당은 서둘러 부실 감찰을 진행했고, 그 감찰 결과는 경선 과정에서 이 후보에 의해 ‘혐의 없음’, ‘식사 대납 의혹 해소’ 라는 주장으로 적극 활용됐다”고 했다.
안 의원은 이날 입장문을 내고 “이대로 넘어갈 수 없다. 피감찰인(이 후보)의 일방적 주장에 의존하는 조사가 아니라, 객관적 증거에 기반한 철저한 조사가 필요하다”며 이같이 밝혔다.
그는 “중앙당은 즉각 재감찰에 착수해야 하고 재감찰 결과에 따라, 경선 결과와 관계없이 최고위원회의 비상 징계를 포함한 단호한 조치가 뒤따라야 한다”고 지적했다.
앞서 민주당은 이날 이 의원을 6·3 지방선거 전북도지사 후보로 확정했다. 이번 경선은 이 후보의 ‘식사비 대납 의혹’로 마지막까지 진흙탕 속에서 치러졌다. 이 의혹에 대해 당 윤리감찰단은 정청래 대표가 긴급 윤리감찰을 지시한 지 하루 만에 ‘혐의 없음’으로 결론을 내렸다.
이후 당내에선 친청(친정청래)계인 이 후보에 대해 당이 면죄부를 준 것 아니냐는 논란이 제기됐다. 안 의원은 “졸속 감찰”이라며 재감찰과 경선 중단을 공개 촉구했지만 받아들여지지 않았다. 이 후보는 지난해 8·2 전당대회에서 정 대표를 적극적으로 도운 것으로 전해졌다.
안 의원은 이날 정책 연대를 맺고 자신을 도운 김관영 현 전북지사의 지지자들에게도 메시지를 남겼다. 그는 “김 지사를 지지했던 분들께 깊이 사과드린다. 비록 오늘은 실망을 드렸지만 반드시 재심을 통해 명예를 회복시키겠다”고 강조했다.
그러면서 “이번 경선 과정에서 불거진 사안은 특정 개인의 문제가 아니다. 공정과 상식, 당의 기강과 신뢰를 바로 세우는 문제”라면서 “도민과 함께 무너진 공정을 끝까지 바로잡겠다”고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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