이준석 “오만한 공천 추미애에 맞설 사람은 조응천 뿐” 지지호소

개혁신당 이준석 대표가 29일 “계엄의 그늘에서 자유롭고 추미애의 오만한 공천에 떳떳하게 승부 걸 수 있는 정당은 개혁신당 하나 뿐”이라며 개혁신당 경기도지사 후보로 출마한 조응천 후보에 대한 지지를 호소했다. 국민의힘이 경기도지사 후보를 확정하지 못한 가운데 이 대표가 직접 조 후보를 지원하고 나선 것.
이 대표는 이날 소셜미디어에 “경기도민 여러분께 간곡히 말씀드린다”며 “가능성에 희망을 걸어주시고, 여론조사부터 조응천에게 마음을 모아달라”고 했다. 이 대표는 조 후보에 대해 “민주당의 한복판에서 그 폭주를 가장 가까이서 보았던 사람이고, 그 길의 끝이 어디인지를 누구보다 잘 아는 사람”이라며 “편한 길은 얼마든 있었을 그가 가장 험한 자리를 택했고, 그 자리가 바로 추미애 후보와 정면으로 맞붙어야 하는 경기도지사 선거”라고 강조했다.
이어 그는 “우리는 민주주의를 짓밟았던 계엄의 밤을 잊지 않고 있다”며 “국민의힘은 그 밤의 그림자를 아직 떨치지 못했고, 민주당은 그 밤을 빌미로 자신들의 폭주를 정당화하고 있다”고 했다. 그러면서 “두 거대 정당 사이에서 길을 잃은 사람들에게 이제 개혁신당이 있다”고 덧붙였다.
조 후보도 이날 한 라디오에 출연해 민주당과 국민의힘을 동시에 견제했다. 조 후보는 민주당 추미애 후보를 두고는 “저를 공격할 포인트가 없을 것”이라며 “도지사가 돼서 어떤 일을 하겠다는 생각으로 온 건지, 아니면 그 자리가 필요해서 오신 건가? 제가 보기에는 후자다”라고 했다. 이어 “4년 후에 더 큰 코스로 가기 위한 발판, 디딤돌로 사용하려고 여기 온 거 아닌가 그런 의구심이 있다”고 밝혔다.
조 후보는 국민의힘에 대해선 “이미 국민의힘은 경기도에서 자생력을 상실했다”고 평가했다. 국민의힘 후보에 대해서는 “그 어느 분이 되더라도 ‘노답’ 아닌가 싶다”고 했다.
조 후보는 향후 국민의힘 후보와 단일화 가능성에 대한 질문에는 “장동혁 대표가 ‘절윤’ 한 거 맞나. 장 대표가 (윤어게인 세력과) 손잡았다고 하는 것도 저에게는 부담”이라고 했다. 그러면서 “저는 국민의힘의 시대착오적인 퇴행 정치도 누구보다도 비난을 한 사람이다. 이거 떨쳐내지 않고 어떻게 가나”라고 반문했다.
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