“전재수 무혐의, 꼬리만 자르고 몸통 면죄부”…부산 국힘 후보들 일제히 비난

주진우 “시계 안 받았다는 거짓말 수사결과서 빼”
박형준 “시효 만료될 때까지 수사 지연 직무유기”
더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원에 대해 검경 합동수사본부가 무혐의 결론을 내리자 국민의힘 부산시장 예비후보인 주진우 의원과 박형준 부산시장이 즉각 반발했다.
국민의힘 주진우 의원은 10일 ‘통일교 금품 수수 의혹’을 받은 전 의원이 검찰 불송치 처분된 것과 관련해 “야당이 추천하는 특검을 도입해서 반드시 단죄해야 한다”고 밝혔다.
주 의원은 이날 긴급 기자회견을 열고 “전재수 의원이 몰랐을 리 없다. 애꿎은 보좌진들만 재판받고, 몸통 전재수만 빠지면 안 된다”며 이같이 말했다.
앞서 전 의원은 2018년 무렵 통일교로부터 한일 해저터널 관련 청탁과 함께 현금 2000만 원과 1000만 원 상당의 명품 시계 1점을 수수한 혐의를 받았다. 검경 합동수사본부(합수본)은 이날 각 혐의에 대한 공소시효가 지나 공소권이 없으며, 의혹을 입증할 증거가 불충분하다고 보아 수사를 종결했다.
주 의원은 “어제는 전재수 의원을 민주당 후보로 확정해 주고, 오늘은 공소시효가 지났다며 면죄부를 줬다. 이렇게 짜고 쳐도 되는 것이냐”고 반문했다. 이어 “수사가 아니라, 선거 일정에 짜맞춘 협잡이다. 수사 결론을 낸 김태훈은 대장동 사건도 뭉갰던 검사다. 출세용 아부를 하고 있다”고 주장했다.
그러면서 “전 의원이 천정궁을 안 갔다, 시계를 안 받았다고 거짓말 한 허위사실 공표죄는 제가 고발을 했다”면서 “2018년 8월 21일에 전 의원이 천정궁에 갔는지, 시계를 받아서 지인에게 넘겼는지가 핵심이다. 국민이 가장 궁금한 부분인데 수사 결과 발표문에서 슬쩍 뺐다”고 말했다.
주 의원은 “허위사실 공표는 공소시효가 남았고, 사실관계도 다 나왔으니 즉시 기소할 수 있다”고 지적했다. 또 “이번 수사 결과는 국민이 용납 못 한다”면서 “현금 4000만 원과 불가리 시계 관련은 왜 제대로 수사 안 하나. 금액을 줄여 공소시효에 짜맞춘 것”이라고 비판했다.
주 의원은 “전 의원이 떳떳하다면 왜 보좌진을 동원해 같은 시기, 서울과 부산에서 동시에 증거인멸을 했겠나. 통일교가 불필요한 전재수 책 천만 원어치를 사준 건도 불법 로비다”라고 주장했다. 이어 “권력 있다고 뇌물 받은 사건을 말아먹어서는 안 된다”고 덧붙였다.
박형준 부산시장도 이날 전 의원의 ‘통일교 금품 의혹’ 무혐의 처분과 관련해 “공소권 없음은 무죄가 아니다”라는 입장을 밝혔다.
그는 대변인 논평을 통해 “합수본은 오늘 이 결과를 ‘수사 종결’이라 발표했다. 선거를 54일 앞둔 시점에 공소권 없음과 혐의 없음을 한데 묶어 마치 전면 무혐의인 양 포장했다”며 이같이 말했다.
그는 “사건은 분명하다. 시계 영수증이 있고, 수리 기록이 있고, 세계본부장의 직접 진술이 있다”며 “이 모순된 수사의 책임은 수사기관도 피할 수 없다. 시효가 만료될 때까지 수사를 끌어온 것 자체가 직무유기”라고 지적했다.
전 의원의 보좌진 4명이 불구속 기소된 것을 거론하며 “지워야 할 무언가가 있었기 때문이다. 꼬리가 기소됐다는 것은, 몸통의 죄가 있었다는 뜻이다”라며 “이 수사 결과 자체가 죄의 존재를 스스로 증명한다”고 비판했다.
박 시장은 수사기관을 겨냥해 “결국 ‘공소시효 완성’으로 마무리했다. 이것은 민주당 스스로 만든 형법 제123조의2, 법왜곡죄의 전형이 아닌가. 자신이 만든 법을 자신이 가장 먼저 어기는 것, 그것이 정치 방탄이자 독재”라고 했다. 또 “선거 직전 ‘수사 종결’로 면죄부를 받은 후보, 법왜곡 의혹의 수사로 사법을 비껴간 후보는,부산 시민에게 엄중히 심판받을 것”이라고 덧붙였다.
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