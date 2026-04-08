주호영, 장동혁 사퇴요구에…국힘 “지도부 흔들기는 與 지선승리에 도움”

국민의힘이 6·3 지방선거 대구시장 후보 공천 과정에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원의 장동혁 대표 사퇴 요구에 대해 “지금 시점에 당내 분열을 조장하고 갈등을 확산하기보단 지방선거 승리를 위해 당 구성원의 힘을 하나로 모아야 할 때”라며 “지도부를 흔드는 교체 발언은 오히려 더불어민주당의 지방선거 승리에 도움이 되리라는 것이 당원과 많은 지지자의 공통된 생각”이라고 했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 8일 기자들과 만나 “주 의원의 지적을 저희가 최대한 귀 담아듣겠다”면서 이렇게 말했다. 같은 날 주 의원이 기자회견을 열고 “보수의 재건과 부활을 위해 가장 먼저 치워야 할 걸림돌이 있다면 장동혁 대표 체제”라며 장 대표의 사퇴를 요구한 데 대해 입장을 밝힌 것이다.
박 수석대변인은 “(주 의원이 공천과 관련해) 절차적 정당성 문제를 지적한 부분을 겸허히 새겨 듣겠다”며 “지금은 개인의 유불리 떠나 당의 지방선거 승리를 위한 전략을 세우고 단합하는 모습 보이는 게 무엇보다 중요하다”고 했다. 이어 주 의원이 자신의 컷오프 효력정지 가처분 신청을 기각한 법원 결정에 대해 항고한 것과 관련해 “아직 법적인 판단이 남아있는 부분”이라며 “사법부 판단이 오면 그 부분을 저희가 겸허히 받아들이겠다”고 했다.
장 대표의 유튜브 채널 ‘장 대표 어디가?’ 영상에서 당 관계자가 일반 시민으로 출연했다는 의혹에 대해선 “사전에 합의된 분이 출연했다는 내용을 듣지 못했다”며 “장 대표가 진행하는 유튜브 채널의 경우 말 그대로 가볍게 민생 현장을 찾아가고 민생 현장의 어려움을 경청하는 포맷으로 진행되고 있다”고 했다. 그러면서 “때문에 사전에 출연자가 정해지거나 이런 부분은 전혀 (아니다)”라고 했다.
댓글 0