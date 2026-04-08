강득구 “李 취임 전 사진 금지, 대통령 뜻처럼 왜곡 전달…문책해야”

친명(친이재명)계 더불어민주당 강득구 최고위원이 8일 “대통령의 뜻을 왜곡해 언론에 흘리는 행위는 결코 단순한 일탈로 볼 수 없다”며 “엄중히 문책해야 할 사안”이라고 했다.
강 최고위원은 이날 오후 페이스북을 통해 “대통령 취임 전 사진 등 활용 금지 지침과 관련해 대통령께서 직접 지시한 것이 아님에도 마치 대통령의 뜻인 것처럼 왜곡 전달됐다는 청와대 대변인의 발표가 있었다”면서 이렇게 밝혔다.
강 최고위원은 “분명히 말씀드린다”며 “대통령의 공식 지시도 아닌 내용을 마치 대통령의 뜻인 양 언론이나 관계자에게 흘렸다면 이는 단순한 실수가 아니라 엄중히 문책해야 할 사안”이라고 했다. 이어 “이는 국민에게 혼란을 주고 대통령의 국정 운영을 방해하는 행위”라고 했다.
또 강 최고위원은 “이는 대통령의 국정 지지율을 훼손하고 국정 운영에 해를 끼치는 매우 부적절한 행위”라고 강조했다. 그러면서 “대통령께서 진상 규명을 지시한 것은 지극히 당연한 일”이라며 “이러한 행위를 한 사람은 결코 좌시해서는 안 된다”고 했다.
앞서 이달 4일 민주당 조승래 사무총장은 6·3 지방선거 경선 출마자들에게 공문을 보내 이 대통령 취임 이전 촬영된 사진과 영상을 선거 홍보에 활용하지 말 것을 요구했다.
이후 해당 지침이 청와대의 요청에 따른 것이라는 보도가 나왔다. 이 대통령은 청와대 개입 의혹이 제기된 데 대해 감찰을 지시한 것으로 전해졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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