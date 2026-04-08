추미애 “결과로 증명해온 삶…중도층 확장 염려 안해”

6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 후보로 선출된 추미애 의원이 “성과와 결과를 증명해온 삶을 살았다”며 본선거에서 효능감을 통해 유권자의 신뢰를 얻겠다고 강조했다.
또 이번 당내 경선에서 여성 후보 가산점과 상관없이 지지세가 확실히 뭉쳐 당내 경선을 통과했다고도 했다.
추 의원은 8일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정치나 행정을 할 때 성과와 결과로 증명하고 약속한 것을 지킨다는 게 소신이기 때문에 능력과 실력, 경험으로 보여드린다면 (지나친 강경파라는 선입견이) 해소될 것“이라고 했다.
추 의원은 “중도층이라고 따로 존재한다기보다는 정치와 행정은 국민 혈세를 쓰는 것이고 성과를 내는 효능감이 있어야 하는데, 이 효능감을 맛보지 못하면 정치와 행정에서 멀어지게 된다”고 했다.
이어 “신뢰가 자산이라고 생각한다. ‘저 후보에게 맡기면 든든해. 약속한 것은 해내더라’라는 신뢰를 보여줬다는 게 훨씬 중요하다”며 “중도층이 다른 생각을 한다면 (후보를) 신뢰하지 못하고 실력을 못 믿겠다는 것”이라고 했다. 이어 “정치 효능감을 보여줄 수 있는, 신뢰를 어떻게 보여주느냐의 문제이기 때문에 (중도층 확장을) 염려하지 않는다”고 했다.
이번 당내 경선에서 ‘여성 가산점이 과반 득표에 도움이 됐는지’를 묻는 말에 추 의원은 “지난 대선 때보다 더 뜨겁게 권리당원들이 지지를 보내주시고 지지세가 확실히 더 뭉쳤다는 그런 결과를 전달 받았다”고 말했다.
추 의원은 또 “용광로 선대위”를 구성해 진영과 이념을 넘어 통합형 실용인사를 펼치겠다고 했다. 추 의원은 “31개 시군 민주당 후보들이 확정되는 대로 민생현안을 즉시 논의할 것”이라며 “이 모든 것을 아우르는 가칭 ‘더불어민주당 경기 민생 대책위원회’를 꾸려 현안에 대처할 것”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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