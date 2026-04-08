[속보]트럼프 “이란 재건 지원…주변 머물면서 지켜볼 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 2주 동안 휴전하고 호르무즈 해협을 개방하기로 합의한 데 대해 “막대한 경제적 이익이 창출될 것”이라고 8일(현지 시간) 말했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “미국은 호르무즈 해협의 교통량 증대를 도울 것”이라며 이같이 올렸다. 이어 “많은 긍정적인 조치가 있을 것”이라며 “이란은 재건 과정을 시작할 수 있을 것”이라고 했다. 앞서 트럼프 대통령은 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리의 제안에 따라 2주 동안 이란에 대한 폭격을 중단하기로 했다. 이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적인 안전한 개방에 동의하는 조건으로 이뤄진 극적 합의다. 이에 따라 한 달 넘게 호르무즈 해협에서 빠져나오지 못한 민간 선박들의 통행이 재개될 전망이다.
트럼프 대통령은 “세계 평화를 위한 중요한 날”이라며 “이란은 평화가 이뤄지길 간절히 바란다. 그들은 이제 지긋긋하다. 다른 모든 나라도 마찬가지”라고 했다. 이어 “우리는 온갖 물자를 공급하고 모든 일이 순조롭게 진행되도록 ‘주변에 머물면서’ 상황을 지켜볼 것”이라고 했다. 이란 주변에 미군을 계속 주둔시키며 이란과의 협상이 결렬될 경우 즉각 대응에 나설 수 있음을 시사한 것으로 보인다. 그는 “모든 것이 잘될 것이라고 확신한다”며 “미국에서 경험하고 있는 것처럼 이것은 중동의 황금기가 될 수 있다”고 했다.
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