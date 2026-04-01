이란, 호르무즈 통행 다시 막았다…“이스라엘 휴전 위반”

이스라엘의 레바논 공습 여파로 이란이 호르무즈 해협의 유조선 통행을 다시 통제하기 시작했다고 8일(현지 시간) 이란 파르스 통신 등이 보도했다.
현지 매체들에 따르면 이스라엘은 미국과 이란의 2주 공습에도 불구하고 레바논 역대 최대 규모의 공습을 계속하고 있다. 이에 이란 당국이 호르무즈 해협 통제를 다시 강화한 것으로 보인다고 파르스 통신은 전했다.
미국과 이란이 전격 2주 휴전을 결정하면서 유조선 2척이 이란 당국의 허가를 받아 통과했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 8일 이란과 공동사업을 추진해 호르무즈 해협의 통행료를 징수할 수 있다는 뜻을 밝히기도 했다. 하지만 호르무즈 해협 통행이 재개된지 하루도 되지 않아 다시 이란이 통제에 나서면서, 이스라엘의 레바논 공습이 휴전 유지의 최대 위협으로 떠오르게 됐다
아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 아심 무니르 파키스탄 최고사령관에게 전화를 걸어 이스라엘의 휴전 위반 문제를 공식 제기했다. 이란 타스님 통신은 익명의 소식통을 인용해 이스라엘의 레바논 공격이 계속되면 이란이 휴전 협정을 파기할 수 있다고 전했다.
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