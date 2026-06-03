중동發 수급 비상… 中企 36% “원자재 재고 물량 한달치 안돼”

경기 지역의 한 필름·포장재 제조기업은 최근 원료 확보에 비상이 걸렸다. 원료 공급사들이 사전 협의 없이 가격 인상을 통보하고 있어서다. 해당 기업은 “t당 가격이 150만 원에서 280만 원으로 뛴 원료도 있다”며 “영세 중소기업은 원료 확보 경쟁에서 밀려 생산 차질까지 우려된다”고 토로했다.
중동 정세 불안이 원부자재 수급에 악영향을 미치면서 국내 중소기업들이 원가 상승과 공급 불안이라는 이중고에 직면한 것으로 나타났다.
2일 중소기업중앙회는 5월 15일부터 31일까지 중소기업 410개사를 대상으로 실시한 ‘중동 관련 중소기업 원부자재 수급 애로 설문조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 중동 사태의 영향을 직접적으로 받는 석유화학 원료, 비철금속, 건설·토목자재, 전기·전자부품 소재 등을 사용하는 기업을 중심으로 이뤄졌다.
조사 결과 중동 정세 이후 생산 활동에 미친 영향으로는 ‘원가 부담 증가’가 94.6%로 가장 높았다. ‘원부자재 물량 부족’을 겪고 있다는 응답도 80.7%에 달했다. 올해 2월 말과 비교해 주요 원부자재 평균 매입 단가가 20% 이상 올랐다고 응답한 기업은 전체의 71.9%였다. 특히 포장재·필름·종이를 사용하는 기업군 중 31.4%는 원부자재 가격이 80% 이상 폭등했다고 답했다. 주요 원부자재 재고 확보 수준을 묻는 질문에 현재 보유한 재고로 버틸 수 있는 기간이 ‘1개월 미만’이라고 답한 기업도 36.1%로 조사됐다.
중소기업들은 원부자재 수급 안정을 위해 정부가 추진해야 할 정책으로 ‘원부자재 가격 및 공급 상황 모니터링 강화’(30.0%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘납품단가 조정 및 납품대금 연동제 활용 지원’(23.7%), ‘대체 원부자재·수입처 발굴 지원’(17.3%) 순이었다.
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