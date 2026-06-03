두 번 불출석땐 피고인 없이 재판, 고의 지연 막는다

법원, 소송촉진 특례법 개정안 시행
한 번 이상 나왔던 피고인에 적용
사기 사건도 불출석 재판 가능해져
형사재판을 받는 피고인이 정당한 이유 없이 두 번 이상 법정에 안 나오면 피고인 없이도 재판을 진행할 수 있게 됐다. 피고인 없이 재판을 열 수 없었던 보이스피싱 등 민생 사건에서도 불출석 재판이 가능해져 규정을 악용해 고의로 재판을 지연시키는 꼼수가 차단될 것으로 전망된다.
2일 대법원 법원행정처는 이런 내용의 소송촉진 등에 관한 특례법(소송촉진법)이 이날부터 시행된다고 밝혔다. 개정법에는 재판에 한 번 나왔던 피고인이 정당한 사유 없이 두 번 불출석하면 피고인 없는 상태에서 재판할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 이에 따라 결심공판에 나와 선고기일까지 고지받은 피고인이 정당한 사유 없이 선고 당일 법정에 나오지 않으면 피고인이 없는 상태라도 바로 선고하는 것도 가능해졌다.
지금까지는 피고인 없이 재판하려면 6개월 넘게 걸렸다. 경찰에 소재 파악을 요청하거나 구인장을 발부하는 등 피고인을 법정으로 데려오는 데 필요한 조치를 하고, 끝내 소재 파악이 안 되더라도 6개월간은 기다려야 했기 때문이다. 이후 법원 인터넷 게시판 등에 “재판에 나오라”는 통지서를 올려(공시송달) 2번 이상 피고인이 나오지 않아야만 불출석 상태에서 재판할 수 있었다.
불출석 재판 요건이 완화된 건 이처럼 까다로운 요건을 노려 의도적으로 재판 지연 전략을 펼치는 피고인 탓에 재판이 장기화되는 문제를 해소하기 위해서다. 다만 재판에 한 번이라도 출석해 자신이 재판받는다는 사실을 아는 피고인에 한해서만 이처럼 완화된 요건이 적용된다.
이번 법 개정으로 보이스피싱 등 사기 혐의 사건에도 불출석 재판이 가능해졌다. 그간 법정형이 사형, 무기징역 또는 10년 초과 징역·금고인 중대범죄 사건은 일괄적으로 불출석 재판이 불가능했다. 이런 상황에서 올해 보이스피싱 등 사기 범죄 법정형이 20년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금으로 상향돼 재판 지연 피해가 커질 것이란 우려가 나오자 예외를 두기로 한 것. 특히 피해자와의 합의 여부가 양형에 중대한 영향을 미치는 사기 사건의 경우 피고인이 합의금을 마련할 때까지 잠적해 재판을 지연시키는 사례가 많았던 점도 감안해 개정안을 마련했다.
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