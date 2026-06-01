“아빠가 준 100만원으로 주식”…한유진, 수익률 8000%

2007년생 아이돌 그룹 앤더블(AND2BLE)의 한유진이 14살 때 시작한 주식 투자로 8000% 수익률을 기록했다고 밝혔다. 아버지의 권유로 100만 원을 받아 기업과 산업을 공부하며 투자를 시작했다는 설명이다. 그의 발언이 화제가 된 가운데, 미성년자 주식 계좌 개설도 늘고 있는 것으로 나타났다.
한유진은 지난달 30일 방송된 JTBC 예능 프로그램에 출연해 어린 나이에 주식 투자를 시작하게 된 배경을 공개했다.
방송에서 한유진은 “아빠가 경제에 대해 알라고 14살 때 주식을 해보라며 100만원을 주셨다”며 “하고 싶은 대로 해보라고 해서 공부하게 됐다”고 말했다.
그는 아버지의 권유로 직접 기업과 산업을 살펴보며 투자를 시작했다고 설명했다. 이어 “그때부터 계속 찾아보고 알아보니까 지금 수익이 8000% 늘었다”고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.
한유진은 투자 방식에 대해서도 밝혔다. 그는 “국장만 한다”며 국내 주식에만 투자한다고 말했다. 이어 “지금은 반도체인데 그때는 해양물류산업에 투자했다”고 설명했다.
현재 계좌도 수익 구간인 것으로 전해졌다. 한유진은 최근에는 연예계 활동으로 바빠 예전처럼 적극적으로 계좌를 관리하지는 못하고 있다고 했다. 그는 “지금은 시간이 없어서 그렇게 열심히 관리하지는 못한다”면서도 현재 주식 계좌는 여전히 수익 상태를 의미하는 ‘빨간색’이라고 말했다.
한유진의 발언이 화제가 된 가운데 미성년자들의 주식 투자 관심도 꾸준히 이어지고 있다.
대신증권이 어린이날이었던 지난 5일 공개한 연령별 신규 계좌 개설 현황에 따르면 올해 1월과 비교해 지난달 0~9세 신규 계좌 개설 증가율은 119.2%를 기록했다. 이는 10대 신규 계좌 개설 증가율인 101.1%보다 높은 수치다.
한유진은 2023년 엠넷 아이돌 서바이벌 프로그램 ‘보이즈플래닛’ 프로젝트 그룹 제로베이스원으로 데뷔했다. 계약 종료 뒤 지난달부터 앤더블 멤버로 활동을 시작했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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