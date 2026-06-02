“탱크 고객님”이라니…스벅 닉네임 악용한 조롱에 5·18단체 분노

스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란 이후 스타벅스 매장에서 고객을 부르는 닉네임 을 악용해 5·18민주화운동을 조롱하는 일이 벌어지고 있다며 5·18단체가 대책 마련을 촉구했다.
5·18기념재단과 공법3단체(유족회·부상자회·공로자회)는 2일 성명을 내고 “스타벅스 일부 매장에서 5·18민주화운동이나 특정 대상을 조롱하는 단어를 영수증과 주문 닉네임에 등록해 공공연히 부르는 참담한 일이 벌어지고 있다”고 밝혔다.
스타벅스는 애플리케이션(앱), 홈페이지 등에서 닉네임을 설정한 후 사이렌오더로 주문하면 설정한 닉네임을 불러주는 ‘콜 마이 네임’ 서비스를 운영 중이다. 하지만 최근 ‘탱크’나 전·현직 대통령의 이름 등을 지어서 조롱하는 행위가 이어져 논란이다.
단체는 “공동체의 상식과 존엄을 무너뜨리는 조롱 행위가 온·오프라인을 통해 무분별하게 따라하기식으로 퍼져나가는 현 상황에 깊은 우려를 표한다”며 “이러한 문제가 계속되는 것은 스타벅스 내부에서 발생했던 마케팅 사태에 대해 회사가 안일하고 소극적으로 대처했기 때문”이라고 지적했다. 이어 “회사가 책임져야 할 잘못과 사회적 비판의 대가를 현장 직원들에게 고스란히 떠넘겼다”며 “직원들이 무분별한 혐오와 조롱에 또다시 무방비로 노출되는 이중의 고통을 겪고 있다”고 했다.
그러면서 △정치적·사회적 혐오 표현 및 비하 행위 차단할 확실한 기준 마련 △직원들을 보호할 수 있는 실효성 있는 대응 매뉴얼 내놓기 등을 요구했다.
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