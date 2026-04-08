안규백 “GOP 병력, 2만2000명에서 6000명으로 감축”

“AI 도입해 병력 의존도 낮출 것
한국형 핵잠, 방한 美의원들도 동의
이달중 한미간 첫 실무협의 열려”
안규백 국방부 장관은 7일 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 기자간담회에서 이달 중 한국형 핵추진잠수함(핵잠) 관련 한미 양국간 본격적인 첫 실무 협의가 있을 것이라고 밝혔다.
안 장관은“최근 방한한 미 상·하원의원들도 그 분야(핵잠)에 대해 동의했다”면서 이같이 말했다. 이어 “우리가 (잠수함을) 다 만들고 (핵)연료만 필요해 호주 등 다른 나라와는 상황이 다르다는 말을 (미 의원단에) 전했다”고도 했다.
안 장관은 “핵추진잠수함은 미국 측에서 상당히 빨리하고 싶어 하는 경향이 있다”며 “우리는 (핵)연료만 필요한 것이어서 다른 나라들과는 다르기 때문에 (도입에) 속도를 내고 있다”고 설명했다.
안 장관은 육군과 해군, 공군 사관학교를 통합하는 방안과 관련해 1·2학년은 함께 수업을 듣고 3·4학년은 각 군 사관학교에서 교육받는 ‘2+2’안을 구상 중이라고 밝혔다. 안 장관은 통합사관학교의 위치에 대해 “기본적으로 지방에 보내는 것이 원칙”이라며 “지방에 있으면 우수 자원이 오겠냐는 일각의 지적 등 여러 가지를 복합적으로 고려해 결정하겠다”고 말했다.
그러면서 “예전에는 서울 상위그룹 대학 인원이 (육해공군 사관학교에)갔는데 올해는 과거보다 낮은 성적을 갖고 온 인원들이 꽤 많다”며 우수한 자원과 교수진 확보를 위해선 사관학교 통합이 필요하다는 점을 강조했다. 안 장관은 “이달 중순경 한국국방연구원(KIDA) 용역 연구 결과를 토대로 구체적인 통합 구상을 설명하겠다”고 덧붙였다.
또 병력급감에 따라 최전방 경계 방식을 기존의 GOP 철책선 중심 경계에서 지역 방어 체계로 전환하고, 인공지능(AI) 기반 감시체계를 도입해 병력 의존도를 낮추겠다고 밝혔다. 안 장관은 “현재 GOP에 투입된 약 2만2000명의 병력을 6000명으로 줄이고 나머지는 후방 기지로 재배치할 것”이라며 “상황 발생 시 기동 투입하는 구조로 바꿀 것”이라고 했다. 이어 “후방 기지 경계는 민간에 확대하고 해안 경계는 해양경찰로 이관하는 방안도 협의 중”이라고 설명했다.
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