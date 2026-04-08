“사진 찍겠다” 벚나무 올라갔다가…뿌리째 뽑아버린 中여성

중국의 벚꽃 명소에서 한 여성이 20년 된 벚나무를 뿌리째 뽑아버리는 황당한 상황이 벌어졌다.
지난 7일 간간신문 보도에 따르면, 상하이 바오산구 구춘공원을 찾은 한 여성이 벚나무에 올라갔다가 나무를 통째로 훼손해 거센 질타를 받고있다.
영상을 보면 나무 위로 올라간 여성이 일행에게 휴대전화를 건네 받으려는 순간, 벚나무가 기우뚱하더니 그대로 바닥으로 쓰러진다. 해당 나무는 훙고 직경 18cm 정도에 연륜이 20년 가량 된 것으로 확인됐다.
다행히 공원 직원들이 즉시 달려와 쓰러진 나무에 지지대를 세우고 긴급 가지치기를 하는 등 조치를 취한 끝에 나무를 살린 것으로 알려졌다.
이주 노동자로 밝혀진 이 여성은 자신의 잘못을 인정하고 파손에 대한 보상금을 지불하기로 했다.
현지 누리꾼들은 “사진만 찍으면 됐지 왜 나무를 타나?” “나무 위쪽이랑 뿌리 크기가 비례해야 하는데, 뿌리가 거의 다 끊기고 흙 뭉치만 남았으니 그냥 세워둔다고 살 수 있는 게 아니다” 등 댓글로 해당 여성을 비판했다.
이번 사고 외에도 벚꽃축제 시즌을 맞아 중국 각지에서는 사진 촬영 등을 위해 나뭇가지를 꺾거나 과도하게 흔드는 등 나무를 훼손하는 사례가 고발되고 있다. 현지 누리꾼들은 올바른 관람 태도가 필요하다는 지적을 이어가고 있다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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