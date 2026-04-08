마크롱 사진사 ‘金여사 한복’에 꽂혔다…비하인드컷 6장중 4장 차지

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 8일 15시 01분

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프랑스 대통령실 사진작가 알렉산드라 르봉은 6일 인스타그램 계정에 “2026년 4월 3일, 대한민국 서울 국빈 방문”이라는 글과 함께 한복을 입은 김혜경 여사의 모습이 담긴 비하인드컷을 올렸다. 알렉산드라 르봉 인스타그램 갈무리
프랑스 대통령실 사진작가 알렉산드라 르봉은 6일 인스타그램 계정에 “2026년 4월 3일, 대한민국 서울 국빈 방문”이라는 글과 함께 한복을 입은 김혜경 여사의 모습이 담긴 비하인드컷을 올렸다. 알렉산드라 르봉 인스타그램 갈무리
프랑스 대통령실 사진가가 이재명 대통령 부인 김혜경 여사의 노란색 한복에 주목했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 국빈 방한 당시 촬영해 소셜미디어에 올린 비하인드컷 6장 중 4장이 김 여사의 한복 사진이었다. 김 여사는 한복 명예홍보대사로도 활동하고 있다.

프랑스 대통령실 사진작가 알렉산드라 르봉은 6일 인스타그램 계정에 “2026년 4월 3일, 대한민국 서울 국빈 방문”이라는 글과 함께 비하인드컷 6장을 올렸다. 사진 6장 중 4장에 개나리색 한복을 입은 김 여사의 모습이 담겼다. 그는 김 여사의 사진과 함께 에마뉘엘 마크롱, 브리지트 마크롱, 청와대, 한국, 국빈 방문이라는 해시태그도 남겼다.

프랑스 대통령실 사진작가 알렉산드라 르봉은 6일 인스타그램 계정에 “2026년 4월 3일, 대한민국 서울 국빈 방문”이라는 글과 함께 한복을 입은 김혜경 여사의 모습이 담긴 비하인드컷을 올렸다. 알렉산드라 르봉 인스타그램 갈무리
프랑스 대통령실 사진작가 알렉산드라 르봉은 6일 인스타그램 계정에 “2026년 4월 3일, 대한민국 서울 국빈 방문”이라는 글과 함께 한복을 입은 김혜경 여사의 모습이 담긴 비하인드컷을 올렸다. 알렉산드라 르봉 인스타그램 갈무리
르봉이 올린 첫 번째 사진은 이 대통령과 마크롱 대통령이 악수하는 모습을 김 여사가 웃으며 바라보는 사진이다. 두 번째 사진은 전통 장신구를 착용한 채로 국기에 대한 경례를 하는 김 여사의 모습으로, 한복과 장신구에 초점이 맞춰져 있다. 세 번째 사진은 머리 장신구를 착용한 김 여사의 뒷모습, 네 번째 사진은 노란색 한복이 강조된 김 여사의 뒷모습이다.

김혜경 여사가 3일 청와대에서 열린 마크롱 대통령 국빈 방한 환영 오찬에 참석하고 있다. KTV 이매진 갈무리
김혜경 여사가 3일 청와대에서 열린 마크롱 대통령 국빈 방한 환영 오찬에 참석하고 있다. KTV 이매진 갈무리
김 여사는 한복 명예홍보대사로 활동 중이다. 청와대에 따르면 김 여사는 이달 2일 청와대에서 차담회를 열어 국가무형유산인 한복 생활을 유네스코 인류무형문화유산에 등재하기 위해 활동 중인 추진단을 격려했다.

이 자리에서 김 여사는 지난달 국회를 통과한 ‘한복문화산업 진흥법’ 제정안을 언급하며 “정말 반가운 소식”이라 말했다. 참석자들은 박수로 동의의 뜻을 전했다. 김 여사는 참석자들의 발언을 메모한 뒤 “한복 명예홍보대사로서 한복의 가치를 널리 알리기 위해 작은 힘이나마 보태겠다”고 약속했다고 청와대는 밝혔다.

#김혜경 여사#프랑스 대통령실 사진가#한복
정봉오 기자 bong087@donga.com
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