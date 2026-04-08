배우 박성웅 “이종호, ‘우리 사단장’하며 허그…임성근인지는 몰라”

배우 박성웅 씨가 “2022년 여름 술자리에서 김건희 여사 측근인 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 ‘해병대’, ‘우리 사단장’이라고 부르는 인물과 포옹하는 장면을 목격했다”고 법정에서 증언했다. 다만 박 씨는 해당 인물이 채모 상병 순직 사건과 관련해 ‘구명 로비’ 의혹을 받는 임성근 전 해병대 1사단장인지에 대해서는 “기억이 안 난다. 나는 임 전 사단장을 모른다”고 했다.
8일 박 씨는 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 조형우) 심리로 열린 임 전 사단장 위증 혐의 사건 재판에 증인으로 나와 이처럼 말했다. 박 씨는 증인신문이 시작되자 피고인석에 앉은 임 전 사단장을 가리킨 뒤 “이분이 임성근 사단장이시냐”며 “저는 이분을 모른다. 기억이 안 난다”고 말했다.
박 씨는 “친한 동생의 소개로 이 전 대표를 알게 됐고 2022년 8~9월경 이 전 대표와 여러 차례 만났던 것은 사실”이라며 “2022년 8월 강남의 한 술자리에서 만났는데 이 대표가 친구처럼 여기는 분이 한 분 왔다 갔다”고 했다. 그러면서 박 씨는 “이 대표가 그를 ‘해병대’, ‘우리 장군’, ‘우리 사단장’이라고 불렀다. 두 사람이 허그(포옹)한 건 기억난다. 꽤 친했던 것 같다”고도 진술했다. 다만 박 씨는 해당 인물이 임 전 사단장인지는 기억이 안 난다고 했다.
이날 법정에선 박 씨가 지난해 9월 특검 조사에서 “임성근 전 사단장이라는 분이 저희가 (술집에) 들어간 지 약 2시간 후에 들어왔다”고 진술한 조서가 공개됐다. 이에 대해 임 전 사단장 측 변호인이 “모르는 사이라면서 임 전 사단장인 걸 어떻게 알았느냐”고 묻자, 박 씨는 “특검이 (임 전 사단장이라고) 그랬다. 저는 모른다고 했는데 계속 임성근 사단장, 임성근 사단장이라고 했다”고 말했다.
박 씨는 특검 조사를 받은 직후 임 전 사단장으로부터 연락을 받았다고도 말했다. 그는 “모르는 번호로 전화가 왔는데 받지 않자 장문의 문자메시지가 왔다. ‘임성근입니다. 저를 본 게 확실합니까?’라는 내용이었다”며 “제대로 읽지 않고 바로 지웠는데 이후에도 (임 전 사단장이) 한두차례 문자를 보내 차단했다”고 증언했다.
임 전 사단장은 2023년 7월 해병대 채모 상병 순직 사건이 문제가 되자 이 전 대표를 통해 윤석열 정부에 이른바 ‘구명 로비’를 벌였다는 의혹을 받고 있다. 임 전 사단장과 이 전 대표는 서로 “모르는 사이”라고 했지만, 특검은 박 씨의 진술 등을 토대로 두 사람이 아는 사이라고 보고 있다.
이날 열린 재판은 임 전 사단장이 국회 국정감사에 출석해 “이 전 대표를 만난 적 없다”고 말한 것이 위증인지를 다투는 사건이다. 임 전 사단장은 업무상 과실치사 등 혐의로도 별개의 재판을 받고 있다.
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