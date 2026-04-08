IQ 204 백강현 “옥스퍼드 낙방뒤 게임 개발 전념…새로운 꿈 도전”

지상파 방송에 출연하며 ‘영재’로 이름을 알린 백강현 군(13)이 영국 옥스퍼드대 불합격 이후 게임 개발에 열중하며 아픔을 극복했다고 밝혔다. 백 군은 “제가 지난 몇 달 동안 잠을 아껴가며 집념 하나로 일궈낸 제 첫 번째 작품”이라며 “저는 오늘부터 다시 새로운 꿈을 향해 묵묵히 도전하겠다”고 말했다.
백 군은 7일 개인 유튜브 채널에 영상을 올려 “옥스퍼드 합격자 발표가 있었던 1월 13일 이후 저는 아픔을 견디며 세상을 향한 증명이 아닌 제 스스로의 한계를 넘어서기 위해 혹독한 기간을 보냈다”며 “지난 몇 달간 모든 집념을 쏟아부어 완성된 제 인생 첫 번째 작품”이라고 밝혔다.
백 군은 직접 개발한 게임에 대해 “고도의 두뇌 싸움이 필요한 전략 퍼즐 롤플레잉게임(RPG) 게임”이라고 밝혔다. 백 군은 “저는 이 게임이 논리력과 집중력, 기억력, 상대의 수를 읽는 심리전 능력을 향상시킬 것으로 확신한다”고 말했다.
백 군은 영상 말미에 “가끔 근거 없는 악플을 남기시는 분들이 계시지만 제게는 전혀 의미가 없다”며 “모든 악플은 자동 필터링되어 제 눈에 닿지 않으며 여러분의 소중한 시간만 허비될 뿐”이라고 했다.
백 군은 2016년 3세의 나이에 수학과 언어 등에서 두각을 나타내는 영재로 SBS 시사교양 프로그램 ‘영재발굴단’에 출연해 이름을 알렸다. 지능지수(IQ) 검사에서 204를 나타내며 월반을 거듭한 후 2023년 초 서울과학고에 입학했지만 한 학기 만에 자퇴했다. 백 군 측은 자퇴의 배경으로 “감당하기 힘든 놀림과 학교폭력이 있었다”고 밝혔다.
백 군은 지난해 9월 유튜브에 영상을 올려 “1년 반 동안 영국 유학 준비를 해 왔다”고 근황을 밝혔다. 그러면서 “영국 옥스퍼드대에 지원한다”며 “옥스퍼드대 컴퓨터 과학과에 합격하기를 희망한다”고 밝혔다.
이후 백 군은 합격자 명단에 포함되지 않았다고 밝혔다. 백 군은 올 1월 유튜브 커뮤니티에 글을 올려 “오늘 기다리던 옥스퍼드 대학교 컴퓨터 과학과 합격자 발표가 있었다”며 “많은 분들께서 성원해 주셨지만 저는 아쉽게도 오퍼를 받지 못했다”고 했다. 이어 “나름 기대를 많이 했었다”며 “너무 속상해서 주저앉아 눈물도 흘렸다”고 덧붙였다. 그러면서 “의미 있는 도전이었고 많은 것을 배웠다”며 “응원해 주신 모든 분들께 감사드린다”고 했다.
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