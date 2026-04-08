한로로 “감자탕집서 알바…콘서트에 사장님 초대해”

8일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 가수 한로로가 출연해 MC 유재석을 만났다.
이 자리에서 유재석이 “알바도 했었나?”라고 묻자, 한로로가 여러 경험이 있다며 “제일 길게 한 게 감자탕집이었다. 1년 좀 안 되게 했다”라고 밝혔다. 그러자 유재석이 “사장님을 데뷔 후 콘서트에도 초대했다고?”라며 궁금해했다. 한로로가 “연습생 기간에 밥도 잘 못 챙겨 먹고, 타지 생활로 약간 외로울 때 주말마다 일하러 갔다”라고 답했다.
특히 “사장님이 점심도 맛있는 걸로 챙겨주시고, 내가 하는 음악을 하나하나 다 분석하시면서 좋은 피드백, 칭찬도 많이 해주셨다. 나라는 사람에 대한 관심, 애정이 깊은 분이었다”라는 등 감사한 마음을 고백했다.
이내 감자탕집 사장님의 인터뷰가 공개됐다. 그는 “콘서트에 초대받았을 때 노래하는 모습 보면서 눈물이 찔끔 났다. ‘그동안 고생한 게 마무리되는구나, 어떻게 하면 좀 도와줄 수 있을까?’ 해서 통화 연결음도 사이트 들어가서 신청하고 그랬다”라고 털어놨다. 아울러 한로로를 향해 “열심히 살다 보면 힘들 때가 종종 있을 거야. 찾아와주면 따뜻하게 감자탕 끓여줄게”라고 해 훈훈함을 선사했다.
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