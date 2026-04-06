李 “무인기 유감”에…김정은 “솔직-대범하다 평가”

김여정, 담화문 통해 전해…“어떤 접촉 시도도 단념해야” 날선 반응도
북한이 6일 이재명 대통령의 북한 무인기 침투 사건과 관련한 유감 표시에 즉각적으로 반응을 내놨다. 김정은 북한 국무위원장은 “솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것”이라고 평가했다.
김여정 북한 노동당 총무부장은 이날 담화문을 통해 “대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발방지 조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다”며 이같이 밝혔다.
그는 이어 “우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평하였다”며 김 위원장의 평가도 전했다.
다만 김여정은 “한국 측은 평화와 안정이 무엇보다 중요하다고 말로만 외울 것이 아니라 자기의 안전을 위해서도 조선민주주의인민공화국에 대한 무모한 일체의 도발행위를 중지하며 그 어떤 접촉 시도도 단념해야 할 것”이라며 날 선 반응도 내놨다.
그는 “우리 국가의 신성불가침의 주권을 침해하는 도발 사건이 재발될 때에는 이미 경고한 바와 같이 감당하기 어려운 대가를 치르게 된다는 것을 다시금 명심해야 할 것”이라고 덧붙였다.
김여정의 담화문에 대해 청와대는 “이번 남북 정상간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화공존에 기여할 수 있기를 기대한다”며 “정부는 한반도 평화 공존을 향한 노력을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감을 표한다”고 말했다.
그는 또 “이번 정부에서 있을 수 없는 민간인의 (북한) 무인기 (침투) 사건이 발생했다. 거기에 현역 군인과 국가정보원이 연루됐다는 사실이 수사 결과로 밝혀졌다”며 “대한민국 법률은 개인의 사적인 대북 도발행위를 금지하고 있는데, 개인적으로 이런 대북 도발 행위를 했다는 사실이 매우 안타깝다”고도 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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