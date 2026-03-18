경남 간 정청래 “노무현 전 대통령 그리워…김경수, 의리의 정치인“

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정청래 더불어민주당 대표가 18일 오후 경남 진주시에서 열린 민생현장 최고위원회에서 발언하고 있다. 뉴시스
정청래 더불어민주당 대표가 18일 오후 경남 진주시에서 열린 민생현장 최고위원회에서 발언하고 있다. 뉴시스
더불어민주당 정청래 대표는 경남을 방문해 “꽃이 지고 나서야 봄인 줄 알았다. 경남에 오니 노무현 전 대통령이 간절히 생각나고 그립다”고 밝혔다. 이는 봉하마을에 조성된 노 전 대통령의 묘역에 새겨진 문구로, 고 이해찬 총리가 1주기 추도사에서도 인용한 바 있다.

정 대표는 이날 경남 진주시 MBC컨벤션에서 개최된 현장 최고위원회의에서 “민주주의가 꽃피는 사회, 특권 없는 정의로운 나라 등 노 전 대통령이 평생 울부짖은 세상이 하나하나 열리고 있다. 경남은 그런 민주주의의 본거지이자 민주당이 부마항쟁으로 지켜낸 성지”라며 이 같이 말했다.

정 대표는 자신이 ‘노무현을사랑하는모임’(노사모)였던 것을 언급하며 “노 전 대통령도 훌륭했지만 노 전 대통령을 알아보고 사랑했던 사람들이 또 감동을 엮어내면서 사람들끼리 감동 주고받았던 노사모 회원이었단 걸 자랑스럽게 생각한다”고 했다.

정 대표는 이날 민주당 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 전 지방시대위원회 위원장을 소개하며 “노 전 대통령을 끝까지 지킨 의리의 정치인”이라고 했다. 이어 “오늘 함께해 준 김 전 위원장은 노 전 대통령의 꿈을 잘 아는 동지이고 참여정부의 마지막 비서관이자 지역균형 발전의 최고 전문가”라고 소개했다. 김 전 위원장은 참여정부에서 청와대 연설기획비서관 등을 지냈고, 노 전 대통령 퇴임 뒤에는 봉하마을에서 그를 보좌했다.

정 대표는 “경남 산업의 역사는 곧 대한민국 경제 성장의 역사”라며 “이제 경남은 또 한 번 도약해야 할 때를 맞았고, AI(인공지능)·로봇·항공우주 등 첨단 산업의 중심으로 다음 10년을 준비해야 한다”고 말했다. 이어 “민주당은 경남 대도약을 확실히 뒷받침할 것”이라며 “2030년까지 1조 원을 투입해 한국형 AI 공장 모델을 짓겠다는 이재명 대통령 말대로 경남이 제조 AI 중심으로 새 출발 할 수 있게 돕겠다“고 했다.

노 전 대통령의 고향은 경남 김해시다. 그가 인권 변호사로 활동하고 정치를 시작한 지역이기도 하다. 노 전 대통령은 부산에서 변호사로 활동 중 1988년 제13대 총선에서 부산광역시 동구에서 통일민주당 후보로 출마해 국회의원에 당선됐다.
#노무현 전 대통령#노무현을사랑하는모임#노사모
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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