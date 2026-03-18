정청래 “李대통령 검찰개혁 의지, 의심 말고 믿어달라”

경남 진주서 최고위원회의 열어
더불어민주당 정청래 대표는 18일 당·정·청이 검찰개혁과 관련한 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 합의안을 도출한 데 대해 “이재명 대통령의 검찰개혁에 대한 의지는 조금도 변함이 없었고, 한결같았고, 높았다”며 “이 대통령을 의심하지 말고 믿어주고, 당·정·청이 찰떡 공조하고 있다는 사실을 믿어주길 바란다”고 밝혔다.
“검찰이 사과하는 것 본적 있나?
그들은 과오에 침묵…메스 대야”
정 대표는 이날 경남 진주에서 진행한 최고위원회의에서 “대통령을 조금이라도 오해하고 의심했던 분들이 ‘완전히 오해였다’ ‘역시 이 대통령’이라고 안도하며 손뼉 치는 모습을 보면서 참 잘됐다고 생각했다”며 이같이 말했다. 정 대표의 해당 발언에 현장에서는 박수가 터져 나왔다.
그는 “19일 (국회 본회의에서) 두 법을 처리하겠다”며 “지금의 안이 잘 통과될 수 있도록, ‘수사에서 검찰은 완전히 손 떼라’는 법 취지가 잘 살려지도록 끝까지 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.
정 대표는 대장동 개발 특혜 사건 등 윤석열 정부 당시 검찰이 기소한 사건과 관련해 국정조사를 강행할 방침도 밝혔다.
그는 “국회가 앞장서서 진상을 규명하고 무너진 사법 정의를 바로 세우겠다”며 “윤석열 검찰 독재정권 치하에서 벌어졌던 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사가 추진되고 있다. 곧 이 국정조사법도 국회에서 통과시키도록 하겠다”고 말했다.
이어 “검찰이 사과하는 것 혹시 보신 적 있나”라며 “검찰은 사과하지 않는다. 잘못한 것이 없어서가 아니라 잘못했어도 사과하지 않는다. 스스로 과오를 고백하지 않고 자신들의 치부 앞에 침묵으로 일관한다”고 지적했다.
그러면서 “대장동·위례 사건의 녹취록 조작, 대북송금 사건의 연어 술자리 증인 회유, 부동산 통계 조작 사건의 악의적 메시지 편집 의혹, 서해 공무원 피격 사건의 정치적 기소 의혹 등 국가 공권력을 제멋대로 흔들어 온 검찰에 대해 이제 메스를 대야 할 때”라고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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