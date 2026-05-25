삼전 합의안 투표율 80% 넘겨… 비메모리 부문 반발이 변수

찬반투표 사흘만… 27일 오전 종료
초기업노조 85.19% 전삼노 80.65%
성과급 수혜 메모리 직원 많아
가결돼도 노노 갈등 여파 이어질듯
삼성전자 노사가 도출한 2026년 임금협약 잠정합의안에 대한 찬반투표가 시작된 지 사흘 만에 투표율이 80%를 넘어섰다. 합의안 가결 1단계 요건인 조합원 과반 참여는 이미 충족했고, 이제 참여자 절반 이상만 찬성하면 잠정합의한이 가결된다. 다만 반도체(DS)부문 내에서도 사업부별로 합의안에 대한 반발이 작지 않은 점이 변수가 될 것으로 전망된다.
● 연휴에도 투표율 80% 넘어
24일 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부에 따르면 이날 오후 5시 기준 투표권자 5만7291명 가운데 4만8805명이 참여해 투표율 85.19%를 나타냈다. 2대 노조인 전국삼성전자노조(전삼노) 투표율도 오전 기준 80.65%로 집계되며 80%를 넘어섰다. 노사 잠정합의안에 대한 투표권자는 전삼노 조합원 8000여 명을 더해 약 6만5000여 명이다. 전자투표 방식으로 22일부터 시작한 투표는 27일 오전 10시 종료된다.
투표율이 80%를 훌쩍 넘으며 가결 여부에 이목이 쏠린다. 삼성전자 안팎에서는 투표에 참여하는 노조원 대부분이 억대 성과급 수혜를 보게 될 DS 소속인 만큼 가결 가능성이 높을 것으로 본다. 이번 합의안에 가장 크게 반발했던 모바일·TV·가전(DX) 노조원이 대거 가입한 동행노조의 투표는 배제된 상태다. 영업이익을 300조 원, 연봉 1억 원의 직원을 기준으로 단순 계산 시 메모리사업부 구성원은 1인당 6억900만 원, 공통조직은 4억7100만 원, 파운드리와 시스템LSI 사업부 직원들이 받는 성과급은 약 2억1200만 원이 될 것으로 추산된다.
다만 DS부문 내 비(非)메모리 사업부들의 반발은 변수다. 반도체연구소 연구개발(R&D) 인력이 속해 있는 ‘공통조직’ 내에서도 불만이 터져 나오고 있다. 메모리 연구를 하는데 메모리사업부 소속이 아니라는 이유로 성과급이 ‘억 단위’로 차이가 나는 것은 불합리하다는 지적이다.
초기업노조 조합원 7만1000명 중 메모리사업부 직원 수는 2만4000명으로 33.8%를 차지하고 있다. 파운드리와 시스템LSI 소속 가입자 수는 1만7000명이고 반도체 연구소와 경영지원 등 공통조직 소속 가입자 수는 2만2000명이다. 초기업노조는 21일 오후 2시 이후 가입했거나 조합비를 한 달 이상 미납한 조합원에 대해서는 의결권을 인정하지 않아 조합원 수와 투표권자 사이 차이가 있다.
● 가결 시에도 노조 동력 약화될 듯
노노(勞勞) 갈등 심화로 합의안 가결 시에도 지속적인 반발과 추후 가입자 이탈 등 후폭풍이 불가피할 것이라는 전망도 나온다. 이미 초기업노조 홈페이지 공지에는 “초기업노조 탈퇴하겠다” “어용 노조다”라는 댓글이 줄을 잇고 있다. 노조 가입자만 쓸 수 있는 댓글이다. 과반 노조 지위가 위태로워질 수도 있다. 지난해 사업보고서 기준 삼성전자 직원 수는 12만8000여 명으로 과반 노조가 되려면 6만4000명 이상을 유지해야 한다. 현재 초기업노조 조합원 수 기준 10%만 빠져도 과반 노조 지위를 상실하는 것이다.
노조원들의 거센 반발 속에 이날 전삼노도 입장문을 내고 성급한 투표 절차에 대한 유감을 나타냈다. 전삼노는 “조합원들이 충분한 설명과 정보 속에서 스스로 판단할 수 있는 과정이 먼저 필요했다”며 “특히 공개적인 설명과 검증 과정은 더욱 중요하나 사후조정안 공개 이후 단 이틀 만에 투표 절차가 시작돼 우려와 아쉬움이 이어지고 있다”고 지적했다.
이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 “이번 노사 잠정 합의를 두고 불합리하다고 느끼는 구성원들도 있어 노노 갈등은 당분간 이어질 수 있다”며 “무엇보다 고학력 R&D 인재들이 회사에 기여한 가치보다 소속 부서에 따라 다른 보상을 받고 있는 만큼, 이들의 근로 의욕을 고취할 방안도 필요하다”고 말했다.
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