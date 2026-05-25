美 “이란 고농축 우라늄 폐기-호르무즈 개방 원칙적 합의”

미국과 이란이 호르무즈 해협을 우선 개방하고 이란이 보유한 고농축 우라늄을 폐기하는 데 원칙적으로 합의했다고 미국 언론 등이 보도했다.
뉴욕타임스(NYT)와 CNN 등은 24일(현지 시간) 미 당국자를 인용해 이란이 고농축 우라늄을 폐기하겠다는 약속을 조건으로 미국과 호르무즈 해협을 재개방하는 데 원칙적으로 합의했다고 전했다.
세부적으로 미 당국자에 따르면 양해각서(MOU) 초안에는 호르무즈 해협을 단계적으로 재개방하고 이란 항구에 대한 미국의 봉쇄 해제 내용이 포함된 것으로 전해졌다. 이란 핵 프로그램 문제는 우선 이란의 핵무기 보유 금지, 고농축 우라늄 포기 등 원칙을 담은 MOU를 체결한 뒤 60일간의 휴전 기간 동안 세부 협상을 진행하는 것으로 알려졌다.
이 같은 합의문은 도널드 트럼프 미국 대통령과 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 서명을 받아야 효력을 발휘할 것이라고 매체들은 설명했다. 최종 서명이 이뤄지기까지 시간이 걸릴 수 있다고도 했다.
이 당국자는 특히 모즈타바가 원칙적으로 이 합의문 내용에는 동의했지만, 최종 합의가 어떻게 될지, 모즈타바가 최종 서명할지 예상하기는 어렵다고 부연했다.
양측의 합의 내용이 미국 언론에 의해 공개되면서 미국과 이란의 종전 합의가 ‘초읽기’에 들어갔다는 해석이 나온다.
하지만 이란과의 종전을 위한 미국의 핵심 요구 사안인 이란의 핵무기 보유 금지에 대해선 ‘추후 협상’이 이뤄져야 할 것으로 보인다. CNN은 이란의 핵 문제 같은 난제들을 해결하기 위해 ‘협상 초읽기(카운트다운)’가 시작될 것이라고 분석했다. 미국 고위 행정부 관계자도 이날 CNN에 “최종 합의 사항에 도달하는 데 60일의 시간을 이란에 줄 것”이라고 말했다.
미국 매체들은 고농축 우라늄을 어떻게 처분할 것인지에 대한 방안, 미사일 비축량 등이 합의안에 명시되지 않았다고 짚었다. 미 당국자는 “이란의 고농축 우라늄 문제는 향후 협상에서 다뤄질 것”이라고 했다.
인도를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관은 이날 기자들과 만나 “72시간 만에 냅킨 뒷면에 끄적이는 식으로 핵 문제를 해결할 수는 없다”면서 “호르무즈 해협은 즉시 재개방돼야 한다. 그러고 나서 우리는 농축에 대해, 고농축 우라늄에 대해, 핵무기를 보유하지 않겠다는 그들의 약속에 대해 아주 진지한 협상에 들어갈 것”이라고 말했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 “서둘러 합의에 도달하지 말라고 (미국 협상단에) 지시했다”며 “협상은 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다”고 적었다. 그러면서 “시간은 우리 편”이라고 강조했다.
트럼프 대통령의 이날 발언은 이란의 ‘핵 폐기’ 약속 없이 졸속으로 종전 합의가 이뤄질 수 있다는 미국 공화당 내 강경파의 지적을 반영한 것이란 해석도 나온다.
노스캐롤라이나주의 공화당 소속 톰 틸리스 상원의원은 CNN 인터뷰에서 “이란이 최종 평화 합의도 없이 호르무즈 해협 재개방을 약속했다는 점이 의문스럽다”며 “설명돼야 할 부분이 많다”고 말했다.
상원 군사위원장인 로저 위커 공화당 상원의원도 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “이란이 선의로 협상에 임할 것이라는 믿음 아래 60일 휴전에 들어가는 것은 재앙이 될 것”이라고 주장했다.
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