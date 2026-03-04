장동혁 면담한 국힘 소장파 “접점 없어…노선 더 거론 않겠다”

국민의힘 소장·개혁파 의원 모임 ‘대안과 미래’가 4일 당 지도부와 만나 노선 차이를 재확인했다. 이들은 “지도부에 (윤석열 전 대통령과의 절연을) 건의하는 형태로 노선 관련 문제는 일단 매듭짓기로 했다”면서 노선 결정 권한을 지도부에 일임한다고 밝혔다. 6·3 지방선거 결과에 따른 정치적 책임은 장 대표가 지는 것으로 결정됐다고 대안과 미래 측은 전했다.
모임 간사인 이성권 의원은 이날 국회에서 장 대표, 송언석 원내대표와 면담한 뒤 기자들과 만나 “지도부에게 윤석열, 그리고 ‘윤 어게인(again)’과의 절연을 다시 한번 간곡하고 강하게 요청했다”며 이같이 말했다.
그는 “지방선거 승리라는 목적지를 두고 (저희와 당 지도부가) 상당히 동일한 문제 의식을 갖고 있다”면서 “그러나 그 목적을 달성하기 위한 방법론과 경로, 전략·전술에 있어서 차이가 있다는 부분을 확인할 수 있는 계기였다”고 했다.
이어 “(저희가) 지도부의 노선에 따르는 것은 아니지만 (당 대표에게) 권한이 있는 만큼 책임을 맡겨 두고 가는 게 바람직하겠다고 보고드렸다”고 했다. 그러면서 “장 대표 역시 권한과 책임은 본인의 문제이기 때문에 지방선거에 대한 최종적인 정치적 책임을 본인이 질 수밖에 없다는 점을 언급했다”고 설명했다.
지방선거 결과에 따른 장 대표의 책임이 ‘거취’ 문제까지 연결되는지에 대한 물음엔 “오늘 거취까지 말한 것은 없다”고 답했다.
모임 간사인 조은희 의원도 이날 “장 대표는 선거 결과에 대해 전적으로 오롯이 본인의 책임이라고 말했다”며 “저희도 그 문제는 대표에게 일임할 것”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로 외연을 확장하든지, 중도 노선을 걷든지, 기존 노선을 조금 더 수정하든지 등은 전적으로 장 대표의 몫이라는 부분에 인식을 같이 했다”고 전했다.
장 대표의 선거 전략 등에 설득력이 없었는지 묻는 말에 조 의원은 “접점이 없는 것을 확인했기 때문에 더 이상 이 문제를 거론하는 것이 당에 도움이 되지 않는다고 판단한다”고 일축했다.
그는 “저희가 선거를 책임지지 않는 ‘대안과 미래’ 소속으로서 이제 드릴 말씀은 다 드렸다고 생각한다”고 했다.
당의 노선을 정리하기 위한 의원총회 소집에 대해 이 의원은 “노선 관련 의총을 열면 대여 투쟁에 당력이 분산돼 버리는 문제가 있다는 점에 지도부와 저희도 공감했다”며 “이번 주 내 지도부를 만나 (논쟁을) 종결하는 것이 당 전체에 도움이 된다는 판단하에 서명을 받아 의총 소집을 요구하지 않고 지도부를 면담한 것”이라고 밝혔다.
이날 면담에서 대안과 미래는 친한(친한동훈)계 의원 등에 대한 징계 문제도 매듭짓자고 제안했다. 이 의원은 “우리 당이 지속적인 징계로 국민에게 피로감을 주는 문제가 있기 때문에 대승적인 통합과 화합이 필요하다고 요청했다”며 “장 대표는 충분히 어떤 의미인지 알겠다면서 고심해 보겠다고 답했다”고 전했다.
아울러 이정현 공천관리위원장이 국방색 야전상의(야상)를 입고 공관위 회의에 참석한 것과 관련해서도 당 지도부에 건의했다. 이 의원은 “지방선거 후보자를 선발하고 결정하는 데 있어서 가장 중요한 인물이 공관위원장”이라며 “공관위원장이 야상 형태의 군복에 가까운 복장을 지속적으로 입고 나옴으로써 우리 당의 이미지가 과거 부적절한 일들과 연계된다는 우려를 아주 강하게 전달했다”고 말했다.
