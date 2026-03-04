국힘 소장파 ‘절윤’ 요구 멈춘다…“선거 책임 장동혁 몫”

국회 필리버스터(무제한 토론) 정국이 끝나자 국민의힘 노선 변화 여부에 다시 시선이 모이고 있는 가운데 장동혁 대표의 강경 보수 노선을 강력하게 비판해 왔던 소장·개혁파 모임 ‘대안과 미래’가 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연)’ 요구를 중단하기로 했다. 6·3 지방선거를 앞두고 ‘적전 분열’을 일단 멈추겠다는 취지지만, 개혁그룹의 한 축이 사실상 후퇴하면서 중도 외연 확장을 요구하는 목소리가 위축될 것이란 우려가 나온다.
대안과 미래 간사 이성권 의원은 4일 장 대표와 송언석 원내대표를 면담한 뒤 “노선 문제는 일단 매듭짓는 것”이라며 이같이 밝혔다. 이 의원은 “윤 전 대통령 그리고 ‘윤 어게인’과의 절연을 다시 한번 건의했다”면서도 “전략과 전술에 차이를 확인했다. 당 지도부 노선에 따르는 것은 아니지만, 맡겨두고 가기로 했다”이라고 말했다. 이 의원과 함께 면담한 조은희 의원은 “외연 확장을 하든지 중도 노선을 걷든지, 기존 노선을 걷든지, 수정을 하든지, 이건 전적으로 대표의 몫”이라며 “선거 결과에 대해서는 오롯이 (장 대표) 본인의 책임”이라고 했다. 장 대표는 면담에서 “우리 지지층을 끊어내는 방식이 아닌 지지층의 힘을 모두 묶어 두고 정부 여당을 상대하겠다”는 취지로 설명한 것으로 전해졌다. 강성 지지층을 먼저 규합하는 노선을 유지하겠다는 것.
당내에선 절윤 메시지가 필요하다는 목소리가 이어졌다. 계파색이 옅은 충청 3선 성일종 의원은 이날 “장 대표가 (절윤과 관련해) 선명한 표현을 한 번 정도는 하는 것도 괜찮다”고 했다. 친한(친한동훈)계 한지아 의원은 “어제 우리 당은 사법 파괴를 걱정한다면서 그 걱정을 ‘윤 어게인’과 ‘부정선거론의 구호’와 규탄하고 있었다”며 “그 모순이 부끄러워, 그리고 그 모습이 국민께 죄송해, 도저히 행진에는 함께할 수 없었다”고 밝혔다.
