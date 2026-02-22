장동혁, 李 겨냥 “다주택자 집 팔면 시장 안정? ‘기적의 억지’”

국민의힘 장동혁 대표는 22일 이재명 대통령을 향해 “다주택자가 집을 팔면 수요와 공급이 동시에 줄어 시장이 안정된다는 그 억지는, 굶주린 사람에게 ‘밥을 안 주면 식욕이 줄어든다’고 윽박지르는 것과 무엇이 다른가”라고 맹비난했다. 다주택자 규제 문제를 두고 이 대통령과 장 대표가 소셜네트워크서비스(SNS) 공방을 이어가는 모양새다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에서 “밤늦게 또 엑스(X)에 올린 ‘기적의 억지’를 보았다”며 이같이 적었다.
그는 “무주택자들이 집을 사지 못하는 것은 다주택자들이 집을 몽땅 차지해서가 아니다. 이 정권의 대출 규제로 무주택자들의 팔다리가 묶여 있기 때문”이라면서 “애당초 집을 사기 보다 전세, 월세부터 차근차근 시작하려는 청년 세대도 많다”라고 주장했다.
이어 “유학, 단기 발령 등 임대로 살아야 하는 형편도 있다. 다주택자가 모두 집을 내놓으면 이들은 누구에게 집을 빌려야 하는가”라며 “서민들의 주거 사다리를 빼앗고, 시장에 나온 매물들을 현금 부자와 외국인 자본에게 헌납하는 것이 대통령님이 말하는 공정인가”라고 지적했다.
그러면서 “돈 앞에서는 부모도 배신한다는 저속한 생각을 주권자들에게 강요하지 말라. 본인의 로또 아파트는 정상이라고 우기고, 정직하게 법을 지켜온 서민은 시장 교란 세력으로 좌표찍는 오만과 위선을 국민은 이미 눈치채고 있다”면서 “집을 못사게 하면서 월세만 높이는 이중 수탈 구조는 무주택자들의 내집 마련 기회를 봉쇄하고 있다”고 비판했다.
장 대표는 또 “주택 임대는 공공이 맡아야 한다는 고집은 결국 국민의 자산 형성을 막고 국가의 통제 아래 두겠다는 통제경제 선언”이라면서 “국민을 평생 정부의 월세 세입자로 가두려는 가스라이팅이다. ‘동물농장’의 나폴레옹처럼 ‘모든 동물이 평등하지만, 어떤 동물은 더 평등하다’는 기적의 논리로 국민을 울타리에 가두려하지 말라”고 덧붙였다.
앞서 이 대통령은 전날 밤 다주택과 임대 사업을 압박하면 전·월세 부족으로 서민 주거 불안이 심화한다는 국민의힘 주장에 ‘기적의 논리’라고 반박한 바 있다. 이 대통령은 엑스(X∙옛 트위터)를 통해 “다주택자나 임대사업자가 매각을 통해 다주택을 해소하면 전월세 매물이 줄어 서민주거가 악화될까 걱정되냐. 그래서 서민들을 위해 다주택과 주택임대사업을 보호해야 하냐”며 반문한 뒤 “다주택자나 임대사업자가 집을 팔면 전월세 공급도 줄겠지만 그만큼 무주택자 즉 전월세 수요도 줄어든다”고 적었다.
이어 “공급만큼 수요도 동시에 줄어드는데 전월세 공급축소만 부각하는 건 이상하지 않냐”라며 국민의힘의 논리를 꼬집은 후 “오히려 주택 매매시장에 매물이 증가함으로써 집값이 안정되고 그에 따라 전월세가도 안정된다는 것이 훨씬 더 논리적이다”라고 했다.
댓글 0