김정은, 초대형 방사포 직접 운전하며 “초강력 공격 무기”

김정은 북한 국무위원장이 대남 전술핵 공격무기인 ‘초대형 방사포(KN-25)’ 증정식에 참석해 “우리는 지속적으로 지정학적인 적수들에게 몹시 불안해할 국방 기술의 성과들을 계속 시위할 것”이라고 말했다고 19일 북한 관영 매체가 밝혔다. 정동영 통일부 장관이 전날(18일) 비행금지구역 설정 등을 포함한 9·19 남북군사합의 선제 복원 계획을 발표한 지 하루 만에 대남 핵투발 무기를 과시한 것이다.
이날 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양에서 열린 KN-25 증정식에서 “이 무기는 전술 탄도미사일의 정밀성과 위력에 방사포의 연발 사격 기능을 완벽하게 결합시킨 초강력 공격무기”라며 이같이 밝혔다. 이어 “특수한 공격, 즉 전략적인 사명 수행에도 적합화되어 있다”고 강조했다. 김 위원장의 ‘전략적 사명’ 언급은 KN-25이 핵투발 수단으로 활용될 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다.
이날 북한은 지름이 600㎜ 달하는 신형 KN-25 50문(門)이 9차 당대회 장소인 4·25문화회관 광장에 일렬로 전시한 모습을 공개했다. 사진 속 KN-25는 기존보다 발사관이 1개 추가된 5연장으로, 기존 KN-25는 사거리 400㎞ 한반도 전 지역을 사정권에 두고 있다. 김 위원장이 증정식에 참석해 직접 발사차량을 운전하며 사열한 만큼 실전배치가 임박했다는 관측이 나온다.
김 위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장은 이날 공개된 담화에서 정동영 통일부 장관의 전날 무인기 대북 침투 사건과 관련한 유감 표명에 “높이 평가한다”고 말했다. 정 장관은 전날 무인기 사건과 관련해 북측에 재차 유감을 표명하고, 재발 방지책으로 비행금지구역 설정 등을 포함한 9·19 남북군사합의 복원을 추진하겠다고 밝혔다.
다만 김 부부장은 남북 접경지역을 ‘남부국경’으로, 남한을 ‘적국’으로 규정하며 경고성 발언을 이어갔다. 그는 “우리 군사지도부는 한국과 잇닿아있는 공화국 남부국경 전반에 대한 경계 강화 조치를 취하게 될 것”이라며 “적국과의 국경선은 마땅히 견고해야 한다”고 했다.
이에 북한이 임박한 9차 당대회에서 기존 ‘적대적 두 국가론’을 구체화할 가능성이 가능성이 거론된다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “김여정 담화에서 ‘남부국경’이라는 표현은 남한을 통일의 파트너가 아닌 ‘적대적 타국’으로 고착화하려는 언어 전략”이라고 말했다. 김 부부장의 담화에 대해 통일부는 “우리 정부의 무인기 사건 관련 유감표명과 재발방지 조치 발표에 대해 북한이 신속하게 입장을 밝힌 것에 유의한다”는 입장을 내놨다.