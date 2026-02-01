與 전략공천관리위원장… ‘친문’ 발탁 놓고도 충돌

더불어민주당 정청래 지도부가 주요 당직자에 비명(비이재명)계로 분류되는 인물을 잇달아 발탁하면서 당 갈등이 불거지고 있다. 6·3 지방선거에서 전략공천 방향성을 정할 전략공천관리위원장에 친문(친문재인) 성향의 3선 황희 의원을 임명했고 싱크탱크인 민주연구원 부원장에 비명 성향의 이진련 전 대구시의원을 임명했다가 내부 반발에 부딪히자 재검토하기로 했다.
민주당은 6일 비공개 최고위원회의에서 황 의원을 전략공천관리위원장으로 임명하는 안건을 의결했다. 황 의원은 노무현 정부 청와대에서 행정관을, 문재인 정부에서 문화체육관광부 장관을 지냈다. 전략공천관리위원장은 광역단체장과 기초단체장 등을 뽑는 지선과 국회의원 재보궐선거 등에서 당의 전략공천 방향성을 정하는 자리로, 공천 전반을 총괄하는 공직선거후보자추천관리위원장과는 별개다.
한 반청(반정청래)계 인사는 “합당 후 조국혁신당에 있는 친문 인사들의 전략공천에 유리한 환경 조성을 고려한 인사란 의심을 지울 수 없다”고 말했다.
또 이날 최고위에서는 전날(5일) 이 전 시의원의 민주연구원 부원장 임명을 보류하기로 했다. 친청(친정청래) 성향의 문정복 최고위원이 추천한 이 전 시의원 인사에 대해 반청 성향의 강득구 최고위원이 “이런 사람을 어떻게 추천하느냐”며 반대했기 때문이다. 이 전 시의원은 지난달 소셜네트워크서비스(SNS)에서 문 최고위원의 당선을 축하하며 이재명 대통령을 공격할 때 쓰는 ‘찢었다’라는 표현을 써 논란이 됐다.
