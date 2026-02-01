과기부 “독자 AI모델 프로젝트 담당자 2명 포상”

李대통령 “성과낸 공무원 파격 보상”
과학기술정보통신부가 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(한국형 AI 모델)’ 프로젝트 등 핵심 사업의 공적자들에게 특별 포상금을 수여했다. 2일 과기정통부는 ‘특별성과 포상금제’를 신설하고 이날 시상식을 개최했다고 밝혔다.
최종선발 절차 등 남고 탈락 잡음도
업계 “다소 섣부른 것 아니냐” 지적
과기정통부는 내부 위원과 민간 위원이 참여하는 평가 과정을 거쳐 한국형 AI 모델 프로젝트의 담당자 2명을 포상 대상자로 선정했다. 과기정통부는 “국내 AI 모델의 해외 평가 순위가 지속적으로 상승하는 데 기여했다”며 “정부 그래픽처리장치(GPU) 5만 장 이상 확보 계획을 공식 발표해 민간의 동참을 이끌어냈다”고 포상 이유를 설명했다. 지난해 국가정보자원관리원 화재 당시 우편·금융 서비스 조기 정상화에 기여한 담당자 2명도 포상 대상자로 선정됐다. 총 4명의 포상 대상자 중 2명의 주 공적자에게는 각각 1000만 원, 2명의 부공적자에게는 각각 350만 원의 포상금이 수여됐다. 이재명 대통령이 지난해 말 ‘탁월한 성과를 낸 공무원들에게 파격적인 보상을 하라’는 내용의 지시를 한 데 따른 조치로 보인다.
하지만 정보기술(IT) 업계에서는 과기정통부가 독파모 프로젝트를 포상 대상으로 선정한 점을 두고 “다소 섣부른 것 아니냐”는 지적이 나온다. 2차 평가와 최종 선발 등 향후 절차가 더 많이 남아있을 뿐만 아니라, 지난달 네이버 모델의 ‘독자성 논란’이 벌어지며 계획과 달리 2개 팀이 탈락하는 등 잡음이 발생했기 때문이다. 현재 공석을 채우기 위한 추가 공모를 진행 중이다. 학계 관계자는 “AI 주권과 같은 정책적 가치와 오픈소스를 전략적으로 활용해 온 업계 현실이 상충할 가능성이 높았다”며 “과기정통부가 선제적으로 정확한 지침을 제시하지 못한 점이 아쉽다”고 지적했다.
박종민 기자 blick@donga.com
