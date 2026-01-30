김정관, 러트닉과 회동 위해 美상무부 방문 “잘하고 오겠다”

김정관 산업통상부 장관이 29일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 재인상 발언에 대응하기 위해 하워드 러트닉 미국 상무부 장관을 찾았다. 이날 오후 5시경 워싱턴 상무부 청사에 도착한 그는 “잘해보고 오겠다”고 밝혔다.
미국을 긴급 방문한 김 장관은 상무부 청사 앞에서 기자들과 만나 ‘오늘 논의를 마칠 수 있겠느냐’는 질문에 “논의해봐야 한다”고 답하며 이같이 말했다. 앞서 그는 전날 미국 도착 직후 미국 측에 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 설명하겠다고 밝혔다.
그는 28일(현지 시간) 워싱턴 인근 댈러스 국제공항에서 한국 기자들과 만나 “한국 국내 입법 진행 상황에 대해 (미국 측이) 불만을 가진 것으로, 트럼프 대통령도 이야기를 했다”면서 “이후 러트닉 장관과 한 번 연락을 했었는데, 러트닉 장관도 그런 생각을 하고 있었다”라고 전했다.
이어 “우리 국내 입법 진행 상황에 대해서 오해가 없도록 잘 설명하고 한국 정부가 미국과의 협조 투자와 관련해서는 변함이 없기 때문에 그런 내용들을 충실하게 잘 설명을 하려고 한다”고 덧붙였다.
대미 투자 프로젝트 집행 시기에 대해서는 “관련 입법뿐만 아니라 프로젝트와 관련한 내용들도 나와야 하는 부분들이 있어 그 부분은 미국 정부하고 잘 협의를 해보겠다”라고 했다.
그는 “서로의 이해도 있고, 우리가 가지고 있는 내용은 각 프로젝트들이 우리나라 국익과, 그리고 우리가 제일 크게 생각하는 상업적 합리성이 있는 사업이냐에 대한 검토도 필요하다”면서 “그런 부분들을 꼼꼼히 따져 살펴볼 필요가 있다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
