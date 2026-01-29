이준석 “부정선거론자, 한번에 정리…100대1 무제한 토론하자”

사진=유튜브 자영업의 모든것 화면 캡쳐

앞서 유튜브 채널 ‘자영업의 모든 것’을 운영 중인 박세범 씨는 지난해 12월 9일 ‘부정선거를 반박하면 1억 원을 주겠다’며 토론을 제의했다.